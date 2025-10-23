Delusioni di Fabio Quartararo al Gran Premio di Phillip Island: Cosa è andato storto?

Il Gran Premio di Phillip Island ha rappresentato un vero e proprio incubo per Fabio Quartararo, il pilota francese che aveva iniziato il weekend con l’ottimismo di una pole position. Nonostante il suo straordinario talento, la situazione in gara si è rivelata ben diversa, lasciando il campione del mondo con una sensazione di profonda delusione. La Yamaha, la sua scuderia, continua a mostrare segni di crisi, rendendo il percorso del pilota sempre più difficile.

Un weekend contrastante

Sabato, Quartararo ha stupito tutti stabilendo un nuovo record sul tracciato australiano, con un tempo di 1’26”465 che gli ha garantito la pole position. Tuttavia, questa è stata l’unica nota positiva di un fine settimana altrimenti deludente. Nella Sprint Race, il francese ha chiuso settimo, ma la vera batosta è arrivata nella gara principale, dove ha tagliato il traguardo solo all’undicesimo posto.

La crisi della Yamaha

La situazione per la Yamaha appare sempre più complessa. Negli ultimi eventi, la casa giapponese ha registrato prestazioni inferiori rispetto ai principali concorrenti, come Aprilia e Ducati. Mentre l’Aprilia dimostra di essere competitiva e la Ducati continua a dominare, la Yamaha si trova in fondo alla griglia. Fabio Quartararo, che ha sempre sostenuto la sua moto, affronta ora una crisi di prestazioni che sembra non avere soluzione.

Le parole di Quartararo

Alla conclusione della gara, il pilota ha condiviso le sue emozioni con i giornalisti. “È stata una gara molto strana”, ha dichiarato. “Credevo di avere un buon ritmo, ma non so cosa sia successo. Non riuscivo a fermare la moto o a mantenere il ritmo in curva”. Queste parole evidenziano la frustrazione e la sorpresa del campione, che non si aspettava una prestazione così deludente, specialmente dopo un sabato di grande successo.

Il futuro e la necessità di riposo

Fabio Quartararo ha sottolineato l’importanza di prendersi una pausa dopo un weekend così impegnativo. “Ho bisogno di staccare la spina dalle corse”, ha dichiarato. La sua attenzione si concentra ora sul recupero e sulla preparazione per le prossime gare, in particolare per il Gran Premio di Sepang, dove ambisce a ritrovare la forma e la competitività. Il suo obiettivo è tornare a divertirsi in sella alla moto, senza la pressione dei risultati negativi.

La situazione attuale di Quartararo e Yamaha nella MotoGP

La situazione di Quartararo e della Yamaha rappresenta un tema caldo nel mondo della MotoGP. Mentre altri team sembrano avanzare e migliorare, la Yamaha fatica a tenere il passo. Il campione francese, pur dimostrando un talento indiscutibile, si trova ora a dover affrontare sfide significative. Si auspica che, con il giusto supporto e le opportune modifiche, possa ritrovare il suo slancio e tornare a brillare nelle prossime gare.