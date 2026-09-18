Capire il costo totale tra elettrico e benzina richiede metodo: energia, manutenzione, assicurazione e svalutazione pesano in modo diverso a seconda dell’uso

Auto elettrica vs benzina: il costo totale reale

Il confronto tra auto elettriche e modelli a benzina va oltre il prezzo d’acquisto. Il parametro utile è il costo totale di possesso (TCO: Total Cost of Ownership), che somma esborso iniziale, spese di ricarica auto elettriche o rifornimento, manutenzione, assicurazione e svalutazione. Valutare il TCO consente di capire se e quando l’elettrico conviene, considerando abitudini di guida e accesso alla ricarica.

Il tema è rilevante perché i costi dipendono da variabili personali: chilometri annui, tipo di tragitti, prezzo dell’energia o del carburante, eventuali incentivi auto elettriche e politiche assicurative. Questo articolo offre una guida strutturata: cosa entra nel TCO, come stimare l’energia in scenari urbani ed extraurbani, differenze di manutenzione e assicurazione, impatto della svalutazione e un metodo pratico per calcolare il proprio break-even.

Che cosa entra nel costo totale di possesso (TCO)

Per un confronto corretto, il TCO include cinque voci principali: acquisto (al netto di eventuali bonus auto elettriche o sconti), energia/carburantemanutenzione ordinaria e straordinariaassicurazione e svalutazione. In alcuni contesti si aggiungono pedaggi o accessi a zone regolamentate, ma qui si resta sulle componenti universali. Un’elettrica può costare di più all’acquisto ma spesso compensa con energia e manutenzione; una benzina può avere prezzo iniziale inferiore ma spese operative più alte nel tempo.

La chiave è trasformare ogni voce in costo per chilometro o per anno. Si stima il consumo si applica il prezzo locale di energia o carburante si sommano manutenzioni stimate per chilometro, si aggiunge l’assicurazione annua ripartita e si considera la perdita di valore rispetto al prezzo pagato.

Energia e ricarica: casa, lavoro e pubblico

Il consumo di un’elettrica si esprime in kWh/100 km. In uso cittadino è tipicamente tra 14–18 kWh/100 km per utilitarie e compatte; in extraurbano/autostradale 18–22 kWh/100 km, con variazioni per stile di guida e clima. Una benzina media consuma spesso 7–10 l/100 km in città e 5–7 l/100 km fuori città. Le differenze nascono dall’efficienza del motore elettrico e dagli sprechi del traffico stop&go per i motori termici.

La ricarica domestica in AC è la più economica e stabile; quella al lavoro può essere vantaggiosa se disponibile; la ricarica pubblica in AC o DC è più comoda ma in genere più costosa. Va considerata la perdita di ricarica (di solito 5–12%) tra presa e batteria. Chi ricarica soprattutto a casa tende ad avere un costo energetico per km molto contenuto; chi dipende dalla rapida in DC paga un sovrapprezzo per la velocità e il servizio.

Manutenzione, assicurazione e pneumatici

Le auto elettriche hanno meno parti soggette a usura: niente olio motore, cinghie, frizione, filtri carburante o scarico. Restano filtri abitacolo, liquido freni, refrigerante del circuito batteria e controlli periodici. Le pastiglie frenano meno grazie alla rigenerazione. Per contro, una termica richiede tagliandi più frequenti e componenti meccanici aggiuntivi. In media, il costo manutentivo per km di un’elettrica è inferiore, specie su percorrenze costanti.

L’assicurazione dipende da potenza, valore del veicolo, profilo del conducente e polizze accessorie. Il premio può essere più alto se il valore assicurato è elevato, ma la presenza di ADAS e la minore incidenza di alcuni guasti possono bilanciare. Gli pneumatici hanno costi simili; su elettriche pesanti conviene scegliere gomme a bassa resistenza con indici di carico adeguati, per mantenere efficienza e durata.

Svalutazione e valore residuo

La svalutazione è spesso la quota più impegnativa del TCO. Dipende da marca, domanda dell’auto elettrica usata o della termica, percorrenza e stato d’uso. Le elettriche con batterie ben gestite e garanzie chiare tendono a conservare meglio il valore; le termiche consolidate beneficiano di un mercato ampio. Modelli diffusi e auto elettriche economiche possono ridurre il rischio di svalutazione grazie a costi d’ingresso contenuti e ricambi accessibili.

Chi acquista con incentivo auto elettrica o sconti deve sottrarre questi importi dal prezzo d’acquisto per valutare la perdita effettiva. Nel medio periodo, il valore residuo è favorito da affidabilità, rete di assistenza e reputazione del modello, più che da mode passeggere.

Scenari tipo: urbano ed extraurbano

Scenario urbano: utilitaria elettrica con 16 kWh/100 km e ricarica prevalentemente domestica; utilitaria benzina con 8 l/100 km nel traffico. Se il prezzo dell’energia per kWh è P_e e quello della benzina per litro è P_b, il costo per 100 km è 16×P_e per l’elettrica (considerando un +8% di perdite: 17,3×P_e) e 8×P_b per la benzina. In città, l’elettrico tende a spuntare un costo energetico per km inferiore, soprattutto con ricarica da presa privata.

Scenario extraurbano: compatta elettrica con 20 kWh/100 km, parte di ricariche veloci; compatta benzina con 6 l/100 km. Il costo per 100 km diventa ~21,6×P_e se una quota è in DC con tariffa maggiore e perdite maggiori, e 6×P_b per la benzina. A parità di prezzi locali, l’equilibrio dipende dalla percentuale di ricariche rapide. Un modello urbano come una Citroen C3 elettrica usato soprattutto in città esprime al meglio l’efficienza; su lunghi tragitti a velocità sostenute la differenza si riduce.

Metodo rapido per il tuo break-even

Un modo semplice per capire quando l’elettrico si ripaga è questo. 1) Calcola la differenza di prezzo iniziale tra i due modelli, al netto di incentivi auto elettriche o sconti: ΔPrezzo. 2) Stima i costi energia/carburante per 100 km con i tuoi consumi e prezzi locali: C_e (elettrico) e C_b (benzina). 3) Aggiungi manutenzione e assicurazione per 100 km: M_e, A_e e M_b, A_b. 4) Considera la diversa svalutazione per km: S_e e S_b.

Il risparmio per 100 km è: Risparmio = (C_b + M_b + A_b + S_b) − (C_e + M_e + A_e + S_e). Il break-even chilometrico è: Km_BE = (ΔPrezzo ÷ Risparmio) × 100. Se ad esempio ricarichi per lo più a casa e percorri molti km in città, Risparmio tende a crescere; se usi spesso ricariche rapide costose e fai poca strada, il Km_BE si allunga. Ripeti il calcolo con due set di ipotesi: urbano e extraurbano.

– Misura il tuo consumo reale per due settimane: l’elettrico indica kWh/100 km, la benzina l/100 km. – Stima la quota di ricarica domestica/pubblica e applica prezzi distinti. – Inserisci tagliandi previsti, gomme e piccole spese. – Verifica condizioni assicurative paragonabili. – Per la svalutazione, confronta quotazioni di modelli simili, includendo il caso di auto elettrica usata se valuti l’usato. – Considera anche modelli di segmento inferiore: le auto elettriche economiche riducono ΔPrezzo e anticipano il break-even.

Con un metodo coerente e ipotesi trasparenti, il TCO diventa uno strumento decisionale chiaro. L’elettrico valorizza i profili con ricarica domestica, percorrenze costanti e guida urbana; la benzina resta competitiva con bassi chilometraggi e uso extraurbano leggero. La scelta migliore è quella che massimizza il valore d’uso personale, non solo il prezzo alla cassa.