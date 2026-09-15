Porsche cambia rotta: la Taycan potrebbe essere ritirata e l’ibrido diventa strategico

Porsche, da sempre pioniera nell’elettrificazione del segmento premium, sta rivedendo la sua strategia di transizione verso la mobilità a zero emissioni. La Taycan simbolo della svolta elettrica del marchio, potrebbe lasciare il mercato entro il 2030, segnando un cambiamento significativo nella visione del costruttore tedesco.

La decisione riflette un approccio più pragmatico rispetto al passato, dove l’obiettivo era raggiungere l’80% di vendite di modelli completamente elettrici entro il 2030. Oggi, Porsche preferisce adottare una strategia di technology openness investendo contemporaneamente in motori termici, sistemi ibridi e veicoli elettrici.

La Taycan e il futuro incerto dell’elettrico

La Taycan lanciata nel 2019, è stata una delle prime berline sportive premium a batteria, distinguendosi per prestazioni elevate e tecnologia a 800 Volt. Tuttavia, le vendite hanno iniziato a rallentare, portando Porsche a considerare il ritiro del modello entro il 2030 senza una sostituta diretta.

Il costruttore ha confermato che continuerà a investire in tutte e tre le tecnologie di propulsione, con un focus particolare sulla 911 che non avrà una versione completamente elettrica. La sportiva iconica continuerà a evolversi attraverso motorizzazioni benzina e sistemi ibridi ad alte prestazioni.

La nuova strategia di Porsche: flessibilità e redditività

Porsche sta semplificando la sua gamma, riducendo il numero di varianti disponibili per concentrarsi sulle configurazioni più richieste. Questo approccio mira a migliorare redditività, esclusività e desiderabilità del marchio.

La mobilità elettrica resta centrale, ma senza estremismi. Porsche continuerà a sviluppare nuovi modelli a batteria, come la Macan Electric e la futura Cayenne Electric che avranno un ruolo fondamentale nella costruzione dell’identità elettrica del marchio.

La prossima supercar: una collaborazione con Audi e Lamborghini

Porsche sta valutando una nuova supercar basata sulla tecnologia della Audi Nuvolari che a sua volta condivide componenti con la Lamborghini Temerario. Questa collaborazione mira a contenere i costi e razionalizzare la gamma, ma solleva domande sulla distintività del prodotto.

La Mission X un concept di hypercar elettrica, sembra essersi allontanata, lasciando spazio a una supercar a motore centrale che potrebbe condividere la piattaforma con Audi e Lamborghini. Questa decisione riflette la volontà di Porsche di bilanciare sostenibilità economica e distintività del prodotto.

La 911 resterà il centro della gamma, con una forte enfasi sulla personalizzazione e sulle serie speciali. Porsche sta rafforzando il programma Sonderwunsch dedicato alla personalizzazione su richiesta, come leva di profitto futuro.

La parola d’ordine non è più elettrificazione a tutti i costi ma equilibrio tra diverse tecnologie di propulsione.