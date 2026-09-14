Fiat Pandina 2026: consumi, abitabilità e prestazioni del mild hybrid

La Fiat Pandina 2026 si rinnova con un motore 1.0 Mild Hybrid e nuove tecnologie. Scopriamo come si comporta su strada, i consumi reali e i dettagli dell'abitabilità.

Dopo quasi quindici anni di successo, la Fiat Pandina si rinnova completamente, cambiando anche nome. La nuova generazione del 2026 è stata messa alla prova per 24 ore tra commissioni urbane ed extraurbane, per verificare le sue prestazioni con il motore 1.0 Mild Hybrid e la nuova dotazione tecnologica.

Con una lunghezza inferiore ai 3,70 metri e un’impostazione degli spazi interni ben studiata, la Pandina punta a confermarsi la compagna di viaggio ideale per la quotidianità. Tuttavia, alcuni compromessi legati all’età del progetto rimangono evidenti, soprattutto in termini di insonorizzazione ad andature extraurbane.

Dimensioni e abitabilità: come si sta a bordo della nuova Pandina

La Fiat Pandina conferma la sua vocazione cittadina con misure compatte e un’impostazione degli spazi interni ben studiata. La lunghezza inferiore ai 3,70 metri e un passo di circa 2,40 metri permettono di parcheggiare ovunque e muoversi con agilità nel traffico.

Il vano di carico offre una capacità di 225 litri, ben sfruttabili grazie alla forma regolare. Lo schienale posteriore è interamente abbattibile per aumentare la volumetria, sebbene non sia frazionato nelle classiche frazioni 60/40. Il baule è dotato di un solido rinforzo in lamiera sul retro dello schienale e un pratico gancio porta-borse laterale.

Spazio a bordo: come si viaggia dietro?

L’omologazione a 5 posti è ora di serie, rendendo la vettura versatile anche per le piccole famiglie. La forma squadrata della carrozzeria garantisce un ottimo spazio in altezza per la testa, ma lo spazio per le gambe è limitato, soprattutto per i passeggeri alti. La batteria del sistema Mild Hybrid trova posto sotto il sedile anteriore, limitando leggermente lo spazio per i piedi.

I rivestimenti dei sedili sono realizzati in tessuto pratico e sfoderabile, ideale per chi utilizza l’auto intensamente tutti i giorni. I finestrini posteriori sono azionabili tramite manovelle manuali e mancano le maniglie di appiglio al tetto e una plafoniera dedicata per l’illuminazione posteriore.

Posto di guida e infotainment: tra vecchia scuola e quadro digitale

Salendo a bordo della nuova Fiat Pandina, ci si ritrova immersi in un ambiente che combina soluzioni estremamente pragmatiche a piccoli tocchi di modernità. La posizione di guida è rialzata e dominante sulla strada, ideale per districarsi nel traffico cittadino.

Il sedile del conducente è regolabile in altezza, ma il volante si regola solo in altezza e non in profondità. I punti di attacco superiori delle cinture di sicurezza sono fissi e non regolabili in altezza. La leva del cambio manuale è rialzata direttamente sulla plancia, comodissima da azionare senza staccare troppo la mano dal volante.

La vera novità davanti agli occhi del guidatore è l’introduzione del quadro strumenti digitale, ora offerto di serie. Lo schermo compatto da 5 pollici è votato alla pura funzionalità, privo dell’integrazione per smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto. Il sistema integra la radio digitale DAB, la connettività vivavoce Bluetooth e prese USB per la ricarica e il collegamento dei dispositivi.

Come va su strada: erogazione del 1.0 Mild Hybrid e dinamica

Mettendosi al volante della nuova citycar torinese, la prima sensazione è quella di una perfetta padronanza della strada. L’impostazione di guida rialzata e l’ampia superficie vetrata garantiscono una visibilità eccellente in ogni direzione.

Il cuore della vettura è il collaudato 1.0 FireFly a 3 cilindri Mild Hybrid a 12V, capace di erogare 92 Nm di coppia a 3.000 giri/min. Il sistema con motor-generatore a cinghia si fa apprezzare per la risposta pronta nelle ripartenze da fermo e ai semafori. Il cambio manuale a 6 rapporti è ben spaziato e permette di inserire la sesta marcia già a 70 km/h, abbattendo i regimi di rotazione a tutto vantaggio dei consumi di carburante.

La taratura delle sospensioni, abbinata ai pneumatici da 14 pollici, è orientata al comfort cittadino. L’assorbimento di dossi, rotaie del tram e asfalto sconnesso è impeccabile, ma la morbidezza si traduce in un evidente rollio se affrontate curve a velocità sostenuta. Il vero limite dinamico emerge fuori città, dove l’insonorizzazione dell’abitacolo mostra la corda già a 82 km/h.

Dotazione ADAS, manutenzione e costi di gestione

Con l’arrivo della nuova normativa europea sulla sicurezza, la Fiat Pandina compie un salto generazionale fondamentale integrando una serie completa di dispositivi di assistenza attiva alla guida. La dotazione di serie e a richiesta è stata calibrata per offrire maggiore serenità nei trasferimenti quotidiani e nel traffico urbano.

I principali sistemi ADAS presenti a bordo comprendono la frenata autonoma d’emergenza, il mantenimento attivo di corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale, il rilevamento della stanchezza del conducente, il cruise control e i sensori di parcheggio posteriori.

Il vero punto di forza della Pandina rimane la straordinaria accessibilità economica nel tempo. I consumi contenuti del motore 1.0 FireFly Mild Hybrid da 12V, che si attestano mediamente tra i 5,0 e i 5,5 l/100 km, garantiscono una spesa per il carburante ridotta al minimo durante tutto l’anno. L’architettura meccanica collaudata ed estremamente affidabile si traduce in ricambi ampiamente disponibili e a basso costo, facilità di intervento e costi fissi ridotti.

La Fiat Pandina 2026 rimane la regina indiscussa della praticità cittadina: ingombri minimi, manovre facili e costi di manutenzione accessibili a chiunque. Se cercate silenziosità nei lunghi viaggi autostradali o tecnologia multimediale avanzata non è l’auto che fa per voi, ma per affrontare la routine quotidiana senza pensieri continua a non avere rivali.