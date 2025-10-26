Esplora la Rolls-Royce Phantom Centenary: Un Secolo di Lusso e Eccellenza

Quando si parla di auto di lusso, il nome Rolls-Royce è sinonimo di prestigio e innovazione. In occasione del centenario della Phantom, la casa automobilistica britannica ha deciso di omaggiare questo modello iconico con una collezione esclusiva: la Phantom Centenary Private Collection. Solo 25 esemplari saranno realizzati, ognuno dei quali rappresenta un capolavoro di artigianato e design.

Un’auto che racconta storia e tradizione

La Phantom Centenary non è solo un’automobile, ma una vera e propria scultura su ruote. La sua carrozzeria, rifinita in una speciale vernice bicolore, combina il Super Champagne Crystal con l’Arctic White, creando un effetto luminoso reso ancora più affascinante da particelle di vetro integrate. Questa scelta non è casuale; rappresenta un tributo alla tradizione e alla qualità che contraddistinguono il marchio.

Dettagli preziosi e artigianato d’eccellenza

Un elemento distintivo della Phantom Centenary è la statuetta della Spirit of Ecstasy, realizzata in oro massiccio 18 carati e placcata in oro 24 carati. Questo simbolo rappresenta il lusso e la raffinatezza. Ogni dettaglio, dalle incisioni sui badge ai cerchi personalizzati, celebra i cento anni di storia della Phantom, con venticinque incisioni per ciascuna delle venticinque vetture prodotte.

Interni che raccontano una storia

All’interno, la Phantom Centenary offre un’esperienza senza pari. I sedili posteriori, realizzati in tessuti pregiati, presentano un ricamo complesso che impiega oltre 160.000 punti. Questo lavoro artigianale narra la storia del marchio attraverso tre livelli di design, dai luoghi storici ai modelli leggendari, fino a onorare sette celebri proprietari.

Un viaggio nel tempo attraverso il design

Il cruscotto è decorato con un pannello di alluminio che racchiude 50 incisioni, ognuna delle quali riporta citazioni significative della storia di Rolls-Royce. Le portiere, anch’esse ricche di dettagli, presentano pannelli in Blackwood lavorati con tecniche miste, creando effetti ottici sorprendenti. Ogni curva e ogni incisione sono progettate per trasmettere un senso di profondità e lusso.

Un motore che rappresenta la potenza silenziosa

Sotto il cofano, la Phantom Centenary è equipaggiata con un potente motore V12 da 6,75 litri, che offre prestazioni eccezionali e un’esperienza di guida silenziosa e raffinata. Il motore è decorato con finiture in oro, esaltando ulteriormente il prestigio di questo veicolo.

La parte superiore dell’abitacolo è adornata da un cielo stellato composto da 440.000 punti luminosi, che raccontano momenti iconici della storia della Phantom. Questo elemento non è solo decorativo; è un omaggio alla visione e all’innovazione che hanno caratterizzato il marchio nel corso degli anni.

La Phantom Centenary Private Collection rappresenta molto più di un’automobile: è un tributo a un secolo di eccellenza, innovazione e stile. Ogni esemplare è una testimonianza dell’eredità di Rolls-Royce, destinata a rimanere nel tempo come simbolo di lusso e raffinatezza.