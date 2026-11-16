Su un lago ghiacciato del Wisconsin, cinque mezzi nati per asfalto e pista si affrontano con gomme chiodate. Il risultato è meno scontato di quanto sembri.

Chi immagina una Formula 1 o una MotoGP lanciate su un lago gelato partirebbe con pochissime speranze contro una motoslitta, un truck da competizione e un’auto da rally. Il video firmato Red Bull mostra però che cosa succede quando a tutti i mezzi vengono montate gomme chiodate, e il risultato non è affatto scontato.

La sfida si chiama Red Bull Ultimate Winter Race e si svolge sul Dollar Lake, a Eagle River, nel Wisconsin, con temperature intorno ai -17 °C. Cinque piloti con esperienze diverse devono guidare su una superficie molto lontana da quella per cui i loro mezzi sono stati progettati.

Cinque mezzi nati per cose diverse

Una monoposto di Formula 1 sfrutta il carico aerodinamico e pneumatici slick su asfalto caldo. Una MotoGP si basa su pieghe millimetriche e sul trasferimento di carico su due ruote. Il truck pesa tonnellate e punta sulla forza bruta. Per equilibrare la sfida, ogni team ha ricevuto gomme chiodate su misura e ha modificato il proprio mezzo in base al ghiaccio.

Motoslitta e truck V8

La motoslitta, guidata da Gunnar Sterne, monta un motore Pro Champ 440 cc e circa 400 chiodi pensati per far presa sulla neve, senza altre modifiche. Il Pro 4 Truck, pilotato da Andrew Carlson, ha un V8 da circa 950 CV e pneumatici Yokohama con punte inserite a mano e fissate a caldo: ogni pneumatico ne conta circa 700.

Rally, Formula 1 e MotoGP

L’auto da rally, affidata a Scott Speed, è una Subaru WRX da competizione con trazione integrale e configurazione tipica dell’ice racing. La monoposto è la Red Bull RB7 del 2011, quella con cui Sebastian Vettel vinse il Mondiale, guidata da Patrick Friesacher: l’assetto è stato rialzato, sono stati montati pneumatici chiodati e il raffreddamento è stato rinforzato, anche se la velocità ridotta lo renderebbe superfluo. La MotoGP di Dani Pedrosa è una KTM RC16 da circa 300 CV, con sospensioni accorciate, dischi in acciaio, 207 chiodi all’anteriore e 300 al posteriore, manubri riscaldati e una mappatura motore dedicata.

Percorsi diversi, stessa partenza

I mezzi corrono nello stesso momento, ma su tracciati differenti per tutelare la sicurezza dei piloti. Partenza e traguardo sono condivisi, mentre lunghezza, traiettorie e ostacoli cambiano da un veicolo all’altro. La motoslitta affronta il percorso più lungo, Formula 1 e MotoGP quelli più corti e tecnici, e il Pro 4 Truck deve superare un salto. Resta da capire se queste differenze producano una gara davvero equilibrata o se siano state calibrate proprio per livellare le prestazioni.