Dove vedere Ester Expósito dopo Marfil – Gli opposti: le migliori serie TV in streaming

Ester Expósito ha conquistato il pubblico con Marfil – Gli opposti. Scopri le sue serie TV più famose e dove vederle in streaming.

Ester Expósito, l’attrice spagnola che ha recentemente incantato il pubblico con Marfil – Gli opposti su Prime Video, è una delle protagoniste più amate del panorama televisivo internazionale. Dopo il successo del thriller romance, è il momento di riscoprire le sue performance più memorabili in altre serie TV disponibili in streaming.

Marfil – Gli opposti, tratto dall’omonimo romanzo di Mercedes Ron, racconta la complessa relazione tra Marfil Cortés, figlia di un potente magnate spagnolo, e la sua guardia del corpo Sebastian Moore. Ester Expósito ha saputo interpretare alla perfezione il personaggio di Marfil, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua versatilità.

Elite: il trampolino di lancio internazionale

Prima di diventare una star internazionale, Ester Expósito ha mosso i primi passi nel mondo del cinema con film come Tuo figlio e Quando gli angeli dormono. Tuttavia, è grazie a Elite la serie TV di Netflix, che ha conquistato l’attenzione del pubblico globale. Nel teen drama spagnolo, Ester interpreta Carla Roson, un personaggio intelligente e manipolatore che non esita a fare di tutto per ottenere ciò che desidera.

Carla è uno dei personaggi più amati della serie, e la sua evoluzione nel corso delle stagioni ha tenuto incollati gli spettatori. Sebbene Ester Expósito abbia lasciato la serie dalla quarta stagione, il suo contributo è stato fondamentale per il successo di Elite che conta attualmente otto stagioni disponibili su Netflix.

Qualcuno deve morire: un dramma storico in tre episodi

Nel 2020, Ester Expósito ha interpretato Cayetana Aldama in Qualcuno deve morire una miniserie di Netflix ambientata negli anni ’50 durante il regime franchista in Spagna. La storia, composta da soli tre episodi, racconta di una società tradizionale e conservatrice, dove i matrimoni combinati sono la norma.

Cayetana è promessa sposa a Gabino Falcón, ma il suo cuore appartiene a Lazaro, un ballerino di cui è segretamente innamorata. La miniserie esplora temi come l’amore proibito, la ribellione e la lotta per la libertà personale, offrendo una performance intensa e commovente da parte di Ester Expósito.

Bandidos: l’avventura di una banda di truffatori

Un’altra serie TV che ha visto Ester Expósito come protagonista è Bandidos un heist drama disponibile su Netflix. La serie racconta le avventure di una banda di truffatori improvvisati che cercano di recuperare un tesoro nascosto in una tomba sottomarina. Ester interpreta Lilli, un’esperta truffatrice dal fascino irresistibile che gioca un ruolo cruciale nella missione.

Insieme a Miguel, Lilli mette insieme una banda per recuperare il tesoro di un galeone spagnolo affondato nel Golfo del Messico durante la Guerra d’Indipendenza. Tuttavia, non sono gli unici interessati al bottino, e la missione si rivela più pericolosa del previsto. Bandidos è composta da due stagioni e offre un mix di azione, suspense e umorismo.

Marfil – Gli opposti: dal libro al film

Marfil Cortés, interpretata da Ester Expósito, sembra avere tutto ciò che una ragazza potrebbe desiderare: una vita privilegiata a New York, studi alla Columbia University e lezioni di danza classica. Tuttavia, la sua esistenza viene sconvolta da un rapimento misterioso. Dopo essere stata rilasciata senza spiegazioni, il padre decide di affidare la sua protezione a Sebastian Moore, una guardia del corpo controllata e distante.

La relazione tra Marfil e Sebastian nasce in una situazione complessa, dove l’attrazione è contrastata dal dovere di protezione. Il film, disponibile su Prime Video dal 9 settembre 2026, esplora i temi del controllo, della libertà e dell’amore proibito, offrendo una performance intensa e coinvolgente da parte di Ester Expósito.

Se sei un fan di Ester Expósito, non perdere l’occasione di riscoprire le sue performance più memorabili in EliteQualcuno deve morire e Bandidos tutte disponibili in streaming. E se ancora non l’hai visto, corri a guardare Marfil – Gli opposti su Prime Video per scoprire il talento di questa straordinaria attrice spagnola.