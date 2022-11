GM: in programma un piccolo Hummer elettrico per l’Europa

GM ha in programma un piccolo Hummer elettrico per l’Europa. Nel 2009, l’abbandono del marchio Hummer è stato presentato come garanzia “ambientale” per gli aiuti del governo statunitense alla GM in bancarotta. All’epoca eravamo nel bel mezzo della crisi dei subprime, il prezzo del petrolio era alle stelle e le vendite di grandi SUV e pick-up negli Stati Uniti stavano crollando.

Questi grandi 4×4, derivati da un veicolo militare, erano simboli di un’epoca che doveva essere finita. GM vuole essere associata alla Volt, non all’Hummer…

Nel 2022, l’odiato nome, che GM aveva preso in considerazione di vendere, tornerà. Più grande e potente che mai, è di nuovo un simbolo, per quanto paradossale. L’Hummer di nuova generazione (con un marchio molto discreto, GMC) è ora l’icona della transizione di GM verso i veicoli elettrici.

In pochi mesi, è diventata L’auto elettrica da mostrare sui social network… E GM intende capitalizzare questo successo.

Il ritorno di Hummer in Europa

È quindi previsto un terzo modello per il marchio. Sarebbe più compatto e rientrerebbe nella categoria delle medie dimensioni in Nord America, più o meno equivalente al segmento D in Europa, con una lunghezza stimabile tra i 4,80 e i 5,00 metri.

Anche se più piccolo, questo nuovo veicolo sarebbe comunque degno del suo nome, sia in termini di stile che di capacità off-road.

In questo caso, GM si basa sul successo dell’Hummer e sta già preparando la sua replica a modelli in via di sviluppo come il Ford Bronco Lightning o il Jeep Recon… Inoltre, queste dimensioni più maneggevoli rendono il veicolo adatto alla distribuzione in Europa.

Non è stato annunciato ufficialmente, ma il ritorno del gruppo americano in Italia è in programma. Lo farà con veicoli elettrici e prodotti più distintivi: Cadillac, Brightdrop, un probabile crossover elettrico chiamato Corvette…

e quindi Hummer.

