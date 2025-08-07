Il governo Meloni sotto la figura del MASE è pronto a stanziare nuovi incentivi atti a rinnovare il parco circolante italiano considerato come il più vecchio d’europa, vediamo in questo articolo dedicato quando entreranno in vigore e quale sarà il loro ammontare a seconda delle diverse situazioni patrimoniali.

Auto elettriche, nuovi incentivi governativi a settembre

Il governo italiano nella figura del MASE – Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica – ha deciso che debbano essere riutilizzati i 597 milioni di euro destinati all’installazione delle colonnine di ricarica che non sono poi stati impiegati.

Il modo più utile per utilizzarli è quello di fornire incentivi per l’acquisto di automobili elettriche per sostituire 40.000 veicoli inquinanti nel nostro paese con il medesimo numero, a zero emissioni, entro giugno 2026.

Una deadline piuttosto ambiziosa, considerando l’ammontare di veicoli oltre i 13 anni di età presenti in Italia.

Gli incentivi interessano persone fisiche residenti in aree urbane funzionali, ovvero città con zone di pendolarismo, per l’acquisto di veicoli elettrici di categoria M1 – destinate al trasporto di persone sino ad un massimo di 8 persone conducente compreso.

Il valore dell’incentivo dipende dall’ISEE:

11.000 euro con ISEE sino a 30.000 euro

9.000 euro con ISEE tra i 30.000 ed i 40.000 mila euro

Si potrà usufruire degli incentivi tramite la piattaforma informatica preposta allo scopo dove saranno presentati i veicoli elettrici idonei all’agevolazione.

Un passo decisivo verso la transizione

Questa manovra è stata resa necessaria perché urge sfoltire il parco circolante italiano composto per il 25% di veicoli con età di 19 anni o superiore di conseguenza rientrante nelle categorie Euro 0-3.

Risolvendo questo problema ci si potrà avvicinare concretamente all’obiettivo di transizione che vede come ultima data il 2030 per far parte di un’Europa che ha completamente adottato il Green Deal.