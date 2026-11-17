La Honda Accord è una berlina di segmento D in produzione dal 1976. Ripercorriamo le prime generazioni, i motori, il successo americano e il restyling in arrivo.

La Honda Accord è un’automobile di segmento D prodotta dalla casa giapponese dal 1976. Si vende in gran parte dei mercati mondiali e ha avuto il suo successo maggiore negli Stati Uniti, dove è stata l’auto giapponese più venduta per 15 anni consecutivi, dal 1982 al 1997.

Nel 1982 è diventata la prima vettura giapponese costruita sul suolo americano, nello stabilimento di Marysville, in Ohio. Dal 1999 viene prodotta anche in Cina, a Canton, dalla joint venture Guangzhou Honda. Nel tempo ha avuto molte carrozzerie e versioni, e modelli venduti con lo stesso nome in mercati diversi possono differire parecchio. In Europa l’importazione è stata interrotta nei primi mesi del 2015, a causa del calo continuo delle vendite.

Origini e prime generazioni

Il nome nasce dal desiderio di accordo e armonia tra le persone, la società e l’automobile. Il progetto iniziale prevedeva un V6, un passo lungo e un carattere sportivo, ma la crisi petrolifera degli anni Settanta spinse Honda verso bassi consumi ed emissioni ridotte. Negli USA e in Giappone arrivò una versione con tecnologia CVCC, capace di rispettare le norme antinquinamento senza convertitore catalitico. Come la Civic, ha trazione anteriore e motore trasversale.

La prima generazione debuttò il 7 maggio 1976 come berlina a tre porte derivata dalla Civic. Piacque per le dimensioni contenute e i consumi, e di serie offriva sedili in tessuto, contagiri, tergicristalli intermittenti e radio AM/FM. Nel 1978 arrivò la LX con aria condizionata, orologio digitale e servosterzo. Il 14 ottobre 1977 si aggiunse la quattro porte con motore EL1 da 1.599 cc e 72 CV. Tra i rivali giapponesi c’erano Toyota Corona, Datsun 510, Mazda 626 e Mitsubishi Galant.

La seconda generazione è del 22 settembre 1981 ed è la prima costruita a Marysville. In Giappone fu affiancata dalla gemella Vigor. Meccanicamente simile alla precedente, usava in Giappone l’EK-1 CVCC da 1.751 cc, mentre in Europa montava l’EL1 da 1,6 litri con 80 CV a 5000 giri/min.

La terza generazione (1986-1989) ebbe motore, design e allestimenti sviluppati negli Stati Uniti. Il quattro cilindri SOHC 12 valvole da 2.0 litri con iniezione PGM-FI erogava 120 CV e 165,6 Nm, con sospensioni a doppio triangolo, carrozzeria a tre volumi, terza luce a LED nello spoiler, sedili in pelle e impianto audio BOSE. La quarta, del 1989 per l’anno modello 1990, crebbe molto di dimensioni mantenendo uno stile evolutivo.

Dimensioni, mercato e restyling in arrivo

Nata tra le compatte a due volumi, l’Accord è passata alle vetture medie e, con l’ottava generazione del 2008, è cresciuta fino alla categoria delle vetture grandi secondo la classificazione dell’EPA statunitense.

Per il futuro, indiscrezioni dei concessionari parlano di un importante aggiornamento di metà ciclo previsto per la seconda metà del 2027, non ancora un restyling completo. La berlina, oggi dallo stile conservatore, avrebbe cofano slanciato, griglia più curata e fari sottili ispirati alla prossima CR-V, per attrarre anche chi cerca un’auto di lusso entry-level. Non è stato confermato il ritorno della Crosstour, ipotizzata come Accord hatchback rialzata e ibrida attesa per il 2029.

Guida all’acquisto dell’usato

Chi cerca un’Accord usata in Italia si orienta su esemplari importati prima dell’uscita dal listino europeo nel 2015. Conviene valutare la generazione, il motore e lo stato di manutenzione, ricordando che le versioni variano da mercato a mercato.