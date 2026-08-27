Il futuro del suono in auto: Porsche e la tecnologia GaN

Porsche sta per lanciare un sistema audio rivoluzionario basato su nitruro di gallio, che promette di migliorare l'efficienza e la qualità del suono nelle sue auto.

Porsche sta per fare un passo da gigante nel mondo dell’audio automobilistico. Grazie a una collaborazione con l’Università di Stoccarda il marchio tedesco ha sviluppato un sistema audio basato su nitruro di gallio (GaN) pronto per la produzione di serie a partire dal 2027. Questo materiale semiconduttore, già utilizzato in vari settori, promette di rendere gli impianti audio più potenti, leggeri e compatti.

La tecnologia GaN e i suoi vantaggi

Il nitruro di gallio è un materiale semiconduttore che offre numerosi vantaggi rispetto al tradizionale silicio. I transistor in GaN permettono frequenze di commutazione più elevate e perdite notevolmente inferiori, riducendo la generazione di calore e aumentando l’efficienza della conversione di tensione. Nell’impianto Burmester di Porsche, questo si traduce in una riduzione del 20% del peso del dissipatore di calore e in componenti passivi più piccoli.

Ma i vantaggi non sono solo tecnici. La minore quantità di alluminio richiesta per il dissipatore aiuta anche a ridurre le emissioni di CO2 durante la produzione degli amplificatori, rendendo questa tecnologia non solo più efficiente, ma anche più sostenibile.

Lo sviluppo del progetto

Il percorso di sviluppo è iniziato a metà del 2026, con un team interdisciplinare di Porsche che ha collaborato con l’Università di Stoccarda un produttore leader internazionale di chip e un partner audio. Il progetto ha portato alla creazione di un subwoofer pronto per la produzione, con un chip ad alte prestazioni a base di GaN che gestisce la conversione di tensione necessaria per alimentare l’amplificatore del subwoofer da 400 watt.

Per tutelare queste scoperte, Porsche ha già depositato diverse domande di brevetto. Steffen Burosch, responsabile delle innovazioni relative ai sistemi audio presso il Centro di Sviluppo Porsche di Weissach, ha dichiarato: “Il suono in una Porsche è pura emozione. Grazie all’utilizzo del GaN, possiamo migliorare ulteriormente questa esperienza.“

Le applicazioni future

I vantaggi del GaN si estendono ben oltre l’acustica. Come sottolineato dal dott. Lars Heuken, responsabile dello Strategic Semiconductor Management di Porsche, il potenziale è enorme ovunque avvenga una conversione di potenza. Porsche sta già valutando l’uso del nitruro di gallio nei sistemi ad alta tensione delle sue vetture sportive elettriche, dove efficienza e peso sono fattori critici per le prestazioni.

Il dott. Heuken ha aggiunto: “Ci siamo concentrati sulle sfide tecniche fondamentali legate alla conversione efficiente della tensione. In un’auto sportiva, l’efficienza e il peso sono fattori cruciali.“

Con questa innovazione, Porsche conferma ancora una volta il suo ruolo di leader tecnologico, promuovendo attivamente le innovazioni in prima persona.