Max vs 100: il quattro volte campione del mondo di F1 affronta una gara impossibile

Max Verstappen, il campione del mondo di Formula 1 è pronto a tornare alle sue radici con un evento karting senza precedenti. Il 16, il pilota olandese affronterà 100 avversari in una gara epica a Silverstone, trasmessa in diretta su Disney+ ed ESPN. Questo evento, chiamato ‘Max vs 100’, promette di essere uno spettacolo indimenticabile per gli appassionati di motorsport.

Verstappen, che ha firmato un’estensione contrattuale con la Red Bull Racing fino al 2030, tornerà al mondo dei kart, dove ha iniziato la sua carriera all’età di soli quattro anni. L’evento è stato ideato per celebrare il talento e l’istinto del pilota, mettendolo alla prova in una sfida apparentemente impossibile.

Un ritorno alle origini per Max Verstappen

Per Verstappen, questo evento rappresenta un ritorno alle origini. Ha dichiarato: “Con i go-kart – spiega il campione olandese – si imparano tutte le basi, dalle partenze, alla difesa della posizione e ai sorpassi. Naturalmente ho trascorso un lungo periodo della mia vita nel go-kart, quindi è sempre bello tornarci.”

Il pilota ha iniziato la sua carriera nei kart, vincendo numerosi titoli nei campionati belgi e olandesi prima di dominare la scena con i titoli Europei e Mondiali CIK-FIA nel 2013. Questo evento è un’opportunità per dimostrare che il suo istinto puro non si è affievolito con il tempo.

La sfida: 100 avversari e una partenza svantaggiata

L’evento ‘Max vs 100’ vedrà Verstappen partire dall’ultima posizione della griglia, con l’obiettivo di effettuare ben 100 sorpassi. Tra gli avversari ci saranno atleti di casa Red Bull, celebrità del mondo dello spettacolo, content creator internazionali e semplici appassionati selezionati per l’occasione.

Tra i partecipanti ci sono l’ultramaratoneta Arda Saatçi il fenomeno del basket Chris ‘Lethal Shooter’ Matthews, il mountain biker freestyle Matt Jones, e gli streamer TheGrefg, Caedrel e TheDonato. Il comico britannico Mo Gilligan, vincitore di tre premi BAFTA, guiderà la trasmissione in diretta.

Il tracciato e la produzione

La gara si svolgerà sul tracciato di Silverstone, uno dei circuiti più iconici del motorsport. Il tracciato è stato progettato da David Terrien, pilota e campione del mondo di kart. L’evento è una produzione Red Bull Media House, commissionata da Angela Jain, Head of Content, Disney+ Emea, e Sean Doyle, VP, Unscripted, Disney+ Emea.

Sean Doyle di Disney+ ha commentato: “Quando abbiamo sentito parlare per la prima volta dell’idea di Max vs 100, abbiamo capito subito che si trattava di qualcosa di davvero speciale. Prendere uno dei più grandi piloti al mondo e chiedergli di superare 100 avversari è il genere di sfida che nessuno vorrebbe perdersi.”

L’emozione del motorsport in diretta

Max vs 100 sarà trasmesso in diretta il 16 su Disney+ nella sezione ESPN. Questo evento rappresenta un altro entusiasmante passo nel percorso di ampliamento dell’offerta di intrattenimento live e sportivo su Disney+.

Verstappen ha aggiunto: “Nel go-kart si imparano tutte le basi: partenze, difesa, sorpassi. Naturalmente ho trascorso un lungo periodo della mia vita nel go-kart, quindi è sempre bello tornarci. La cosa fondamentale è capire il grip del kart. Dopo così tanti anni passati a correre sui go-kart, è naturale riprendere subito confidenza.”

Non ci resta che aspettare il 16 settembre per scoprire se Verstappen riuscirà a battere i suoi 100 rivali in questa sfida epica.