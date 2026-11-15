Marquez domina la classifica piloti con un vantaggio importante, ma il mondiale MotoGP 2026 resta aperto fino all'ultimo round.

Il Gran Premio del Qatar ha chiuso una tappa segnata da defezioni, incidenti e polemiche. Ora il motomondiale si prepara al rientro in Europa, con le ultime due gare in Portogallo e a Valencia, dove verrà assegnato il titolo piloti. Sulla carta la questione sembra già chiusa: Marc Marquez ha accumulato un margine netto su Jorge Martin, a -60, e su Marco Bezzecchi, a -74.

A Portimao al pilota della Ducati basterebbe vincere la Sprint per conquistare il decimo titolo mondiale e superare Valentino Rossi. Proprio Rossi, ospite di ‘Che tempo che fa’, ha ricordato il titolo perso nel 2015: «Non lottava per il campionato, ma solo per farlo perdere a me. Quella è una cosa che non passa, mi brucia ancora».

Qatar: Bezzecchi e Martin tengono vive le speranze

Bezzecchi e Martin, a Losail, hanno lavorato per rallentare i festeggiamenti di Marquez. Il riminese ha vinto il Gran Premio, dopo essere caduto nella Sprint per un contatto con lo spagnolo, non sanzionato dalla direzione gara. Martin ha corso con il braccio destro appena fratturato, conquistando un podio sabato e lottando per il settimo posto nella gara lunga. Il ritorno al titolo sembra però sempre più lontano, anche perché nel 2027 passerà alla Yamaha.

Bagnaia infortunato, il mondiale resta aperto

Le gare di motociclismo sono imprevedibili, e il titolo non è ancora matematico. Francesco Bagnaia è uscito illeso da una caduta violenta, dopo essere stato tamponato senza colpa. Il pilota piemontese, che dal prossimo anno correrà con l’Aprilia, è rientrato in Italia e sarà operato al piede destro. Il suo obiettivo è disputare un’ultima gara con la Ducati, con cui ha vinto due mondiali.