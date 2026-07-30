Finanziamenti auto a tasso zero: TAN 0% e promozioni da non perdere

TAN 0% non significa costo zero: guida rapida per leggere TAN e TAEG e le offerte auto più interessanti senza maxi rata finale.

La spinta verso il finanziamento ha cambiato il modo di comprare un’auto: negli annunci si parla soprattutto di rata mensile mentre il prezzo pieno passa in secondo piano. Questa formula aiuta a distribuire la spesa, ma dietro cifre allettanti possono nascondersi interessi consistenti. Capire come leggere i numeri è fondamentale per non pagare più del dovuto.

Il cuore della valutazione sta nel distinguere TAN e TAEG. Il TAN (Tasso Annuo Nominale) è il tasso di interesse applicato sul capitale prestato; il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) include il costo totale del credito, cioè interessi più spese accessorie oneri e commissioni. Un TAN elevato, anche a fronte di rate basse, può far lievitare il costo finale. Per questo le promozioni con TAN 0% meritano attenzione: l’interesse è azzerato e restano solo i costi indicati dal TAEG.

TAN e TAEG: cosa significano davvero quando compri un’auto

Un TAN 0% segnala che non maturano interessi sulle somme finanziate: la quota che rimborsi è la stessa che ti viene prestata. Il TAEG invece, riflette il costo complessivo dell’operazione, e per questo è quasi sempre maggiore di zero: copre ad esempio spese di istruttoria costi di gestione, eventuali polizze facoltative e imposte. L’effetto pratico? La cifra finale può superare leggermente il prezzo promozionale, pur rimanendo priva di interessi. Al contrario, con un TAN sopra il 10% la rata può sembrare conveniente, ma il totale rimborsato cresce sensibilmente. Per evitare sorprese, conviene confrontare sempre il prezzo promozionale il capitale finanziato il numero di rate l’eventuale maxi rata e i costi inclusi nel TAEG.

Le promozioni con TAN 0% su modelli in pronta consegna

Alfa Romeo Tonale: mild hybrid 174 CV o diesel 131 CV

Sulle vetture Alfa Romeo Tonale in pronta consegna, sia in versione mild hybrid benzina da 174 CV sia con diesel da 131 CV è previsto un finanziamento a tasso zero senza maxi rata finale. Un esempio concreto riguarda la Tonale turbodiesel: anticipo di 15.431 euro e 48 rate da 399 euro. Il prezzo promozionale è di 33.700 euro (7.000 euro in meno rispetto ai 40.700 euro di listino), mentre la somma effettivamente versata alla fine del piano è di 34.583 euro. La differenza tra prezzo pubblicizzato e totale finanziato è riconducibile alle spese di gestione legate al TAEG.

Dacia Sandero Streetway: 1.0 TCe Expression

Su un numero limitato di Dacia Sandero Streetway 1.0 TCe Expression in pronta consegna è attivo un finanziamento a tasso zero per 48 mesi con rata di 220 euro anticipo di 6.890 euro e nessuna maxi rata finale. L’utilitaria rumena viene così a costare 17.450 euro pari a circa 300 euro in più del listino ufficiale. L’offerta è valida fino alla fine di agosto e, come per le altre promozioni a TAN 0%, il leggero scostamento rispetto al prezzo pubblicato dipende dai costi inclusi nel TAEG che restano in genere marginali rispetto all’assenza di interessi.

DS 3 Hybrid: versione Pallas

La DS 3 Hybrid in allestimento Pallas beneficia di un finanziamento senza interessi e privo di rata finale balloon. Il piano prevede un anticipo di 10.030 euro e 48 rate mensili da 350 euro. Il listino di 34.350 euro viene abbattuto fino ai 25.947 euro promozionati, con un esborso complessivo che arriva a 26.830 euro. Anche qui la differenza tra prezzo pubblicizzato e totale pagato è imputabile ai costi accessori considerati dal TAEG mentre il TAN 0% evita la maturazione di interessi sul capitale finanziato.

Jeep Compass: Altitude 1.2 e-Hybrid 145 CV

Per un lotto limitato di Jeep Compass Altitude 1.2 e-Hybrid da 145 CV in pronta consegna, è disponibile un finanziamento a tasso zero della durata di 48 mesi. La proposta include un anticipo di 14.239 euro e 48 rate da 428 euro senza maxi rata. Il prezzo promozionale è di 33.900 euro con un vantaggio di 7.000 euro rispetto ai 40.900 euro di listino. Alla fine del piano, il totale effettivamente versato è di 34.783 euro. Anche in questo caso il TAN 0% azzera gli interessi, mentre il piccolo scarto è dovuto a oneri e spese inclusi nel TAEG.

Lancia Ypsilon: Ibrida 1.2 da 110 CV

Una selezione di Lancia Ypsilon Ibrida 1.2 da 110 CV in pronta consegna è proposta con finanziamento a tasso zero anticipo di 9.071 euro e 48 rate da 269 euro senza balloon finale. Con la promozione, la compatta viene pubblicizzata a 21.100 euro mentre l’ammontare effettivo che si corrisponde è di 21.983 euro. Il risparmio reale rispetto al listino di 25.200 euro supera i 3.200 euro. La differenza fra prezzo promo e totale pagato fotografa i costi del credito considerati nel TAEG con TAN 0% sugli interessi.

Skoda Kamiq: Your Way 1.0 TSI 95 CV con maxi rata

La Skoda Kamiq Your Way 1.0 TSI da 95 CV è offerta a 24.810 euro rispetto ai 27.150 euro di listino, per un vantaggio teorico di 2.340 euro. L’offerta riguarda auto in pronta consegna e richiede il finanziamento Skoda Clever Value che introduce una struttura diversa: nessun anticipo prima di 35 rate mensili da 269 euro e una rata finale di 15.775 euro. Il totale da corrispondere è di 25.190 euro. In questo caso è determinante valutare la maxi rata consente di abbassare la rata mensile, ma sposta una quota importante sul saldo finale o sulla scelta di rifinanziare, permutare o restituire l’auto.

Come confrontare le offerte: oltre la rata

Per scegliere con consapevolezza, non fermarti alla rata mensile. Controlla se il piano prevede o meno la maxi rata finale confronta il TAN (meglio se a 0%) e analizza il TAEG per capire l’impatto dei costi accessori. Osserva il prezzo promozionale rispetto al listino e somma anticipi e rate per stimare il totale effettivo. Nei casi qui sopra, l’assenza di interessi grazie al TAN 0% rende i piani più trasparenti, lasciando al TAEG un incremento tendenzialmente marginale. Ricorda infine che promozioni e disponibilità sono legate a vetture in pronta consegna e a lotti limitati con scadenze specifiche laddove indicate.