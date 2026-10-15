Tesla trasforma le proprie auto in una casa stregata su ruote con la nuova Halloween Mode

Il 6 ottobre 2026 la casa di Austin ha annunciato la Halloween Mode un pacchetto stagionale distribuito via OTA con il software 2026.38.3 e successivi. L’obiettivo, spiegato da Tesla con la frase “una casa stregata su ruote” è quello di dare alle vetture un aspetto spettrale senza alterare le prestazioni di guida o le funzioni di autopilot. Il post su X ha superato 1,3 milioni di visualizzazioni entro il 15 ottobre, dimostrando l’interesse del pubblico per questa iniziativa ludica.

Distribuzione dell’aggiornamento 2026.38.3 e modelli interessati

L’update è stato rilasciato nella prima metà di ottobre, iniziando con le versioni 2026.38.3 e 2026.38.3.1 per le Model 3 e Model Y più recenti, nonché per le Model S e Model X già aggiornate. Successivamente è arrivata la variante 2026.38.5.1 estendendo la novità anche al Cybertruck. Le note di rilascio specificano la copertura globale, ma la distribuzione avviene per ondate; in Italia e in altri paesi europei la ricezione dipende dalla connessione Wi-Fi dell’auto.

Le novità visive e sonore della Halloween Mode

La parte più evidente è la Driver Visualization che ora mostra l’auto avvolta in un lenzuolo bianco con occhi luminosi, mentre pedoni e veicoli vicini si trasformano in scheletri, mummie o auto verdi spettrali. La schermata di parcheggio si anima con zucche intagliate, una casa infestata e persino una mano di zombie che emerge dal terreno. Il Ghost Costume copre l’avatar dell’auto con questo “fantasma”, e in modalità Park la visuale passa a schermo intero, offrendo un’ambientazione da cimitero digitale.

Trick or Treat, Megaphone e Boombox

Attivando Trick or Treat le luci interne ed esterne lampeggiano mentre gli altoparlanti riproducono effetti sonori inquietanti quando qualcuno si avvicina al veicolo. La funzione utilizza il sistema Megaphone/Boombox già presente su alcuni modelli con speaker esterno, per emettere una voce modulata che sostituisce il classico suono di chiusura. Le note di rilascio includono il motto “spread holiday fear year round” invitando gli utenti a mantenere viva l’atmosfera spettrale anche al di fuori di ottobre.

Light Show, wrap e Photobooth tematico

Il pacchetto aggiunge anche un nuovo Light Show a tema, programmabile direttamente dal menu, e quattro wrap digitali: una zucca arancione, una versione nera con fantasmi, una dedicata a caramelle e una dalle venature rosse. Il Photobooth permette di scattare foto con filtri polaroid, didascalie “Happy Halloween” e adesivi personalizzati, trasformando ogni scatto in un ricordo spettrale.

Attivazione, limitazioni hardware e diffusione europea

Per abilitare la modalità è sufficiente aprire la Toybox sul display centrale, selezionare Halloween Mode e attivare gli interruttori Ghost Costume e Trick or Treat. La funzione è disponibile solo sui veicoli con unità di bordo AMD le versioni con chipset Intel mostrano solo effetti parziali o nulla, a seconda della capacità grafica. Inoltre, mentre Trick or Treat è attivo, il Sentry Mode e l’allarme di sicurezza vengono temporaneamente disattivati, mantenendo però le telecamere operative.

In Europa, le note indicano una distribuzione globale, ma la tempistica varia. Gli utenti italiani sono invitati a mantenere l’auto collegata al Wi-Fi e a controllare periodicamente la sezione Software per verificare la presenza della versione 2026.38.3 o successive. Nel frattempo, la modalità resta accessibile anche dopo Halloween, poiché non ha una scadenza programmata.