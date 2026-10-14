Kawasaki ha appena rivelato la Versys 900: sportività, tecnologia e prezzo competitivo per tutti i viaggiatori.

Il 13 ottobre 2026 Kawasaki ha tolto il velo sulla Versys 900 il modello che colma il vuoto esistente tra la Versys 650 e la Versys 1100. La nuova proposta, destinata al modello 2027, si presenta come una crossover sportiva pensata per chi vuole viaggiare senza rinunciare a una risposta pronta anche su tratti tortuosi.

Posizionamento nella gamma Versys

La Versys 900 si colloca esattamente a metà strada tra la piccola 650 e la più grossa 1100, offrendo un compromesso tra leggerezza e potenza. Il payoff “Destination: Adrenaline” sintetizza l’intento di Kawasaki: una moto versatile che sappia essere comoda nei lunghi tragitti ma capace di regalare l’emozione di una sportiva quando il percorso lo richiede.

Motore da 948 cm³ e prestazioni

Il cuore pulsante della Versys 900 è il quattro cilindri in linea da 948 cm³ direttamente derivato dalla Z900. L’intervento di Kawasaki ha ridisegnato aspirazione e scarico per privilegiare la coppia ai regimi medio-bassi mantenendo però una risposta lineare fino a 10.000 giri. La potenza massima è di 122 CV (89,6 kW) a 9.500 giri, con 97,3 Nm di torque a 8.000 giri. Il rapporto finale 42/15 consente di percorrere l’autostrada con il motore in regimi rilassati, riducendo i cambi di marcia.

Telaio a traliccio, sospensioni e ergonomia

Kawasaki ha progettato un telaio a traliccio in acciaio nuovo, ispirato al design della Z900 per la parte posteriore e alla Ninja H2 SX per la geometria dei tubi. Il risultato è un peso ben distribuito (50:50) e una capacità di carico di 220 kg, pari a quella dell’1100. La forcella rovesciata da 43 mm offre 150 mm di escursione, regolabile in precarico ed estensione, mentre il monoammortizzatore posteriori a “Horizontal Back-link” garantisce 159 mm di percorso con pomello remoto. La sella è regolabile a 825 mm o 845 mm senza attrezzi, e il parabrezza a sette posizioni permette di adattare la protezione aerodinamica a diverse altezze di pilota.

Sistemi ARAS: assistenza alla guida di nuova generazione

Per la prima volta nella storia della linea Versys, la 900 incorpora gli ARAS – Advanced Rider Assistance Systems. Il pacchetto include un cruise control adattivo (ACC Lite) che regola la velocità tramite il corpo farfallato, un avviso di collisione frontale (FCW) il monitoraggio dell’angolo cieco (BSD) e il segnale di frenata d’emergenza (ESS). Queste funzioni, supportate da una piattaforma inerziale, si integrano con l’ABS evoluto, offrendo un supporto concreto nei lunghi viaggi e in condizioni di traffico intenso.

Prezzo, versioni e disponibilità

La Versys 900 sarà proposta in quattro varianti: Standard e SE, ciascuna disponibile anche nella versione da 70 kW per i mercati con limiti di potenza. Il prezzo di listino parte da 12.890 € per la versione base e arriva a 13.790 € per la SE completa di tutti gli accessori. Le prime consegne sono previste per l’inizio del 2027, con disponibilità in tutta Europa attraverso la rete concessionaria Kawasaki.