Skoda ha deciso di arricchire la sua celebre Octavia con una variante full-hybrid che non richiede alcuna ricarica esterna. Il nuovo propulsore, previsto per il modello 2027, arriva sia nella versione berlina che nella station wagon, offrendo una risposta più ecologica alle esigenze di chi percorre città e extraurbano.

Questo aggiornamento rappresenta il primo utilizzo della tecnologia ibrida non ricaricabile da parte di Skoda, già presente su altre vetture del Gruppo Volkswagen come Golf e T-Roc. La decisione di collocare la nuova Architettura su una delle auto più vendute in Italia ne aumenta l’impatto sul mercato, soprattutto per gli acquirenti attenti ai consumi.

Motorizzazione e funzionamento del nuovo full-hybrid

Al centro del sistema troviamo un motore a benzina 1.5 TSI Evo2 affiancato da due motori elettrici e da un cambio automatico a rapporto fisso. L’intera catena è gestita da un algoritmo che passa automaticamente tra tre modalità operative: elettrica puraibrida in serie e ibrida in parallelo. Nella modalità elettrica la vettura può percorrere fino a 2 km a zero emissioni ideale per brevi spostamenti in zona a traffico limitato.

Tre modalità operative: elettrica, serie e parallela

Quando la velocità è inferiore a 60 km/h, il motore a benzina agisce principalmente come generatore per ricaricare la batteria da 1,6 kWh e alimentare il motore elettrico di trazione. Superata questa soglia, l’automobile entra nella modalità ibrida in parallelo dove il motore termico trasmette direttamente la potenza alle ruote e l’elettrico interviene soltanto per fornire una spinta supplementare, migliorando l’efficienza complessiva.

Prestazioni, consumi e capacità di carico

Il nuovo full-hybrid Octavia è proposto in due livelli di potenza: 136 CV (motore 1.5 TSI da 130 CV) e 170 CV (motore 1.5 TSI da 150 CV). La batteria, posizionata sotto il piano di carico, mantiene autonomamente il livello di carica tra il 40 % e il 90 %, eliminando la necessità di una wallbox. Questo design permette di ottenere consumi ridotti soprattutto nelle fasi di avvio-arresto, dove i motori a combustione tradizionali sono meno efficienti.

Impatto sul bagagliaio e versioni disponibili

L’integrazione della batteria riduce leggermente il volume di carico rispetto alle versioni esclusivamente termiche. Nella berlina la capacità scende a 460 litri con i sedili in posizione (rispetto ai 640 litri delle versioni non ibride) e può arrivare a 1.400 litri abbattendo il sedile posteriore. Nella wagon la capacità è di 485 litri a pieno equipaggiamento, fino a 1.540 litri con il divano posteriore abbattuto, contro i 1.700 litri delle controparti tradizionali.

Calendario di ordini, consegne e allestimenti

Le prenotazioni per la Octavia full-hybrid si apriranno a metà ottobre 2026. Le prime consegne sono programmate per gennaio 2027, sia per la berlina che per la wagon. Il nuovo propulsore sarà proposto negli allestimenti Executive, Style e Sportline offrendo così una gamma completa per clienti privati e flotte aziendali, soprattutto per chi ricerca soluzioni a lungo termine come il noleggio.

In termini di dotazioni di serie, le versioni full-hybrid includono lo schermo infotainment da 13 pollici, il Virtual Cockpit da 10 pollici e il badge “HYBRID” sul portellone, segnali visivi della nuova tecnologia. Con un limite elettronico di velocità a 180 km/h, la Octavia completa il suo profilo di veicolo moderno, pratico e rispettoso dell’ambiente, senza richiedere infrastrutture di ricarica.