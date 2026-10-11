Il marchio giapponese Nissan ha annunciato il debutto del Frontier Pro noto anche come Navara Pro nei paesi a guida a destra. Si tratta del primo pick-up della casa di Yokohama ad adottare una architettura plug-in hybrid (PHEV) frutto di una collaborazione nata in Cina ma con la rigorosa impronta ingegneristica giapponese.

Con più di novant’anni di esperienza nel segmento dei veicoli commerciali e oltre quindici milioni di unità vendute dal primo modello Type 13 nel 1934, Nissan intende rinnovare la propria offerta globale con un prodotto che unisce tradizione e innovazione. Il nuovo modello è stato concepito interamente da Zhengzhou Nissan Automobile Co. Ltd la joint venture cinese, e rappresenta la prima esportazione su larga scala di un veicolo interamente progettato in Cina per tutti i mercati internazionali.

Sviluppo cinese con standard giapponesi

Il Frontier Pro nasce dalla sinergia tra la rapidità di sviluppo tipica del mercato cinese e gli elevati standard tecnici giapponesi. Le motorizzazioni proposte includono versioni ibride con motori a benzina da 1,5 litri o 2,0 litri affiancati da un sistema elettrico, oltre a varianti tradizionali a benzina e diesel per rispondere a esigenze locali. La tecnologia ibrida ricaricabile è dotata della funzione Vehicle-to-Load (V2L) che permette di utilizzare l’energia della batteria per alimentare utensili o attrezzature esterne, una caratteristica particolarmente utile per i professionisti del lavoro pesante.

Motorizzazioni e funzionalità V2L

Le versioni PHEV combinano la potenza del motore a combustione con la coppia elettrica, garantendo autonomie elettriche sufficienti per tragitti urbani e la possibilità di ricarica tramite rete domestica o punti di ricarica rapida. Grazie al Vehicle-to-Load la batteria può erogare fino a 3 kW, consentendo di alimentare, ad esempio, trapani, generatori o piccoli impianti di cantiere, trasformando il pick-up in una vera centrale mobile.

Piano di commercializzazione globale

Il lancio commerciale parte da ottobre, con la prima consegna prevista in Messico, mercato di riferimento per Nissan. Successivamente, entro la fine dell’anno, il veicolo sarà introdotto in altri paesi dell’America Latina, nelle Filippine e nel Medio Oriente. L’accesso ai mercati a guida a destra – Australia e Nuova Zelanda – è programmato per il 2027, data che consentirà a Nissan di adeguare le certificazioni e le specifiche di sicurezza locali.

Esteticamente, il Frontier Pro presenta un design robusto e durevole, con linee spigolose che suggeriscono solidità. L’interno è predisposto per cinque posti, offre ampi spazi di carico e integra tecnologie di “infotainment” all’avanguardia, pensate sia per la vita familiare quotidiana sia per le esigenze di lavoro più impegnative. In una dichiarazione, Guillaume Cartier, Chief Performance Officer di Nissan, ha sottolineato: “Frontier Pro / Navara Pro dimostra cosa si ottiene quando il pensiero innovativo si traduce in capacità concrete. Combiniamo tecnologia avanzata, prestazioni straordinarie e la rinomata qualità Nissan, creando un pick-up che incarna l’ambizione ‘Dare Beyond’.”

Al momento, non è previsto l’ingresso del modello nei mercati europei, ma la strategia di Nissan punta a consolidare la presenza del nuovo pick-up nei territori dove la domanda di veicoli commerciali ibridi è in forte crescita, sfruttando l’esperienza di novant’anni di storia e l’innovazione più recente.