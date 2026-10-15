Scopri chi ha trionfato nella serata dei Vaielettrico Awards 2026 a Milano

Il Vaielettrico Awards 2026 ha animato l'auditorium San Fedele di Milano nella serata del 14 ottobre, celebrando le eccellenze che stanno trasformando la mobilità elettrica e le energie rinnovabili. L'evento, che si avvicina al decimo anniversario del progetto, ha riunito industrie, startup e fornitori di servizi, dimostrando la maturità di un ecosistema un tempo considerato una scommessa.

Discorsi di apertura e interventi di rilievo

Il rituale è partito con le parole di Andrea Prandi co-founder e CEO di Vaielettrico, che ha definito la cerimonia “un evento molto importante” in vista del prossimo decennale. A seguire, gli interventi dei relatori di spicco: Francesco Papi di Strategy& PwC, Roberto Colicchio di Plenitude, e Giampiero Montagna di Kema Labs (CESI Group). Mauro Tedeschini direttore di Vaielettrico, ha presentato le tredici categorie e la composizione della giuria, mentre figure come Daniela Biscarini (Enel) e Enrico Pascarella (Cooltra) hanno illustrato i progetti premiati.

Premi principali: le tredici categorie premiate

Il cuore della serata è stato dedicato ai riconoscimenti per le migliori soluzioni presenti sul mercato. Leapmotor T03 si è aggiudicata il titolo di “Novità auto elettrica dell'anno”, con una menzione speciale riservata a Polestar 5. Nella stessa serata, Electric Plaza di Onewedge ha vinto “Flotte elettriche al top” per Pleniture, mentre Pikyrent Robosharing è stato decretato “Campione della filiera elettrica”. GreenEnergy Forum di Destefani Group ha ottenuto il premio per il concessionario più elettrico e Silla Industries per la migliore ricarica privata.

Innovazione nelle infrastrutture e nella nautica

Tra le innovazioni infrastrutturali, A2A Power Hub Monza è stato riconosciuto come la “Ricarica più innovativa”, mentre Tetto Solare by Aecos SRL ha conquistato il titolo di “Leader delle energie rinnovabili” con una menzione speciale a Open SB SPA. Sul fronte nautico, Sealence Electric Elegance Italia srl ha ricevuto il premio per la “Novità nautica elettrica”. Anche il settore dei veicoli pesanti non è stato da meno: Volvo Trucks ha spiccato nella categoria “Trasporti pubblici e mezzi da lavoro”.

Le voci della community: premi scelti dagli utenti

Accanto ai riconoscimenti della giuria, la Community Awards ha valorizzato le preferenze dei lettori di Vaielettrico. I sei vincitori scelti dal pubblico includono BYD Dolphin SurfSilence S02AS Labruna ArcistrategaEfficasaA2A Power Hub Monza e Volvo Trucks. Quest’ultimo e A2A Power Hub Monza hanno così doppio riconoscimento, avendo già ottenuto premi nella rispettiva categoria della giuria.

La serata si è conclusa con la conferma di un trend in rapida crescita: la mobilità elettrica non è più un’idea sperimentale, ma una realtà consolidata che abbraccia automobili, due ruote, flotte aziendali, servizi digitali e produzione di energia pulita. Gli organizzatori hanno sottolineato come i premi di quest'anno dimostrino che la scommessa iniziata dieci anni fa è ora una certezza vincente per l'intero ecosistema.