Nuovo scooter Askoll per Cooltra: la mobilità condivisa diventa più sostenibile

Il mondo della mobilità condivisa in Italia sta per vivere una svolta significativa. Cooltra, leader nello sharing di due ruote ha annunciato l’arrivo di una nuova flotta di scooter Askoll progettati appositamente per questo servizio. La novità è stata presentata da Enrico Pascarella, amministratore delegato di Cooltra Italia, che ha sottolineato come questo nuovo mezzo sia un mezzo eccezionale studiato per la prima volta in modo specifico per lo sharing.

La nuova flotta di scooter Askoll sarà disponibile a partire da settembre, e rappresenta un passo importante per Cooltra, che attualmente opera a TorinoMilano e Roma. La crescita del servizio è evidente: con 1.800 scooter a Milano, 1.700 a Roma e 400 a Torino, Cooltra ha registrato tra i 3 milioni e 3 milioni e mezzo di corse solo quest’anno.

Un mezzo studiato per lo sharing

Il nuovo scooter Askoll è stato progettato con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza di sharing. La sua struttura e funzionalità lo rendono talmente valido che Askoll ha richiesto di poterlo utilizzare anche in altri contesti. Questo nuovo modello promette di migliorare ulteriormente il servizio offerto da Cooltra, che ha visto una crescita costante nel mercato italiano.

La clientela di Cooltra è trasversale, con una fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Gli utenti apprezzano la comodità di non dover mantenere un mezzo di proprietà, evitando così le grane legate al mantenimento di uno scooter. Inoltre, molte aziende hanno stipulato convenzioni con Cooltra, permettendo ai dipendenti di viaggiare a costi ridotti. Durante eventi come la Design Week di Milano il servizio raggiunge picchi di utilizzo, con fino a 12 mila mezzi noleggiati al giorno.

Le sfide dello sharing

Come in tutte le forme di sharing, anche Cooltra deve affrontare problemi come furti e atti di vandalismo. Tuttavia, la situazione in Italia non è peggiore rispetto ad altre grandi città europee. A Parigi ad esempio, la situazione è spesso più grave che a Roma o Milano. I furti più frequenti riguardano il casco e la batteria, ma Cooltra ha implementato meccanismi di protezione per contrastare questi fenomeni.

Con un organico di 130 dipendenti in Italia, Cooltra è in Grado di monitorare e gestire efficacemente la flotta. Nonostante le sfide, il futuro dello sharing appare promettente. Il nuovo scooter Askoll dovrebbe dare una nuova spinta al servizio, rendendolo ancora più conveniente e sostenibile.

Cooltra ha recentemente rilevato Cycle Italia puntando sul delivery sostenibile. Questa mossa rafforza la posizione di Cooltra nel mercato italiano, offrendo soluzioni di mobilità sempre più innovative e adatte alle esigenze degli utenti.