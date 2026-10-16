Le auto elettriche e ibride rappresentano quasi il 40% della produzione UE, con un saldo commerciale in forte rialzo nel 2025.

L’Unione europea ha vissuto nel 2025 una svolta significativa nel mercato dei veicoli a trazione alternativa. Le importazioni di auto elettriche e ibride hanno superato i 45,1 miliardi di euro, mentre le esportazioni hanno toccato quota 64,7 miliardi, segnando rispettivamente un incremento del 4% e del 10% rispetto all’anno precedente. Questi dati sottolineano una tendenza consolidata dal 2017, anno in cui la parte delle auto a basse emissioni nel commercio internazionale europeo era ancora marginale.

Importazioni ed esportazioni: i numeri chiave del 2025

Nel dettaglio, le auto totalmente elettriche hanno rappresentato il 20% delle importazioni UE e il 18% delle esportazioni. L’aumento è impressionsivo se comparato al 0,8% e all’1,1% registrati nel 2017. Le ibridi plug-in che combinano un motore termico con uno elettrico ricaricabile, hanno contribuito al 17% delle importazioni e al 9% delle esportazioni, contro l’1,2% e l’1,8% di otto anni fa. Infine, le ibridi non plug-in hanno coperto il 23% delle importazioni e il 14% delle esportazioni, segnando una crescita da 8% a 23% e da 0,3% a 14% nello stesso periodo.

Cina, Corea del Sud e Giappone: i principali fornitori

Analizzando l’origine delle auto elettriche importate, la Cina rimane il fornitore più rilevante, con una quota del 42% del totale. A seguire, la Corea del Sud detiene il 27% e il Giappone il 9%. Per quanto riguarda le destinazioni delle esportazioni, il Regno Unito ha assorbito il 35% delle auto elettriche prodotte nell’UE, mentre gli Stati Uniti e la Norvegia hanno ricevuto ciascuno il 14% dei volumi esportati.

Evoluzione della quota di veicoli a basse emissioni dal 2017

Nel 2017 le auto elettriche e ibride costituivano solo il 10% delle importazioni totali e il 3% delle esportazioni. Oggi, quasi quattro decine di percento delle auto prodotte nell’UE rientrano in queste categorie, segnando una trasformazione strutturale del parco veicolare europeo. Questa evoluzione è il risultato di politiche ambientali più stringenti, incentivi fiscali a livello nazionale e di un crescente interesse dei consumatori verso soluzioni a zero emissioni.

Produzione interna: quasi il 40% di auto elettriche e ibride

Nel 2025 l’industria automobilistica europea ha realizzato 12,6 milioni di unità, di cui 4,8 milioni erano elettriche o ibride pari a poco meno del 40% del totale. La ripartizione è stata la seguente: il 17% di veicoli completamente elettrici, il 7% di ibridi plug-in e il 14% di ibridi non plug-in. Il valore della produzione è passato da 123 miliardi di euro nel 2024 a 139 miliardi nel 2025, con le auto elettriche che hanno generato 68 miliardi, le ibride non plug-in 38 miliardi e le ibride plug-in 33 miliardi. Complessivamente, le auto elettriche hanno garantito il 21% del valore totale della produzione, le ibride non plug-in il 12% e le ibride plug-in il 10%.