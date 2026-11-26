Niente revisione annuale per le auto con più di dieci anni, almeno per ora. In Italia le regole restano quelle attuali, con scadenze e tariffe da tenere d'occhio.

Il progetto della Commissione europea di imporre una revisione ogni dodici mesi per le auto con più di dieci anni sta perdendo terreno. Consiglio europeo e Parlamento europeo si sono opposti alla proposta, e il negoziato non è ancora chiuso. Per i proprietari di veicoli in Italia, dove l’età media delle auto è di 13 anni, la questione riguarda molto da vicino.

Perché la revisione annuale è in discussione

La proposta, presentata il 24 aprile 2025, riformava due direttive del 2014 sui controlli tecnici periodici e su strada. Prevedeva una revisione annuale per auto e furgoni con più di dieci anni, test annuali sulle emissioni dei furgoni, controlli dedicati ai veicoli elettrici e ai sistemi ADAS e nuove misurazioni degli inquinanti.

Secondo le stime alla base della proposta, la misura avrebbe potuto evitare circa 74 morti e 850 feriti gravi l’anno negli 11 Stati membri che non la prevedono. Nel negoziato, però, è emerso che l’età di un veicolo non coincide con la sua pericolosità: incidono anche manutenzione, chilometraggio e condizioni reali dei componenti.

Il parco auto europeo è molto vecchio. Secondo il rapporto ACEA di gennaio 2026, in Europa circolano 256 milioni di auto con età media di 12,7 anni. In Italia sono oltre 41,3 milioni, cioè 701 ogni mille abitanti, con età media di 13 anni.

Elettriche e ibride: i controlli che potrebbero cambiare

Sul fronte dei veicoli elettrici la discussione è più aperta. La Commissione ha proposto controlli periodici specifici e test sui sistemi elettronici di sicurezza, compresa l’integrità dei software che incidono su sicurezza ed emissioni. Il Consiglio ha rivisto diversi punti per contenere costi e oneri amministrativi.

Per le Auto elettriche andrebbero verificati anche i componenti ad alta tensione. Le ibride presentano un caso più complesso, perché hanno sia il motore termico sia la batteria. L’elenco europeo dei controlli non è ancora definitivo.

Cosa succede in Italia e quanto costa

Fino a nuovo ordine in Italia non cambia nulla. Per un’autovettura la prima revisione va fatta entro quattro anni dalla prima immatricolazione, poi ogni due anni entro il mese dell’ultimo controllo. Un’auto immatricolata a maggio 2023, ad esempio, dovrà fare la prima revisione entro maggio 2027 e la successiva entro maggio 2029.

I controlli riguardano freni, sterzo, pneumatici, luci, telaio, carrozzeria, emissioni e dati identificativi. La tariffa è di 45 euro alla Motorizzazione Civile e di 79,02 euro nei centri privati autorizzati.

Resta sospeso il rincaro di 9,18 euro sulla tariffa base, previsto dal 1° gennaio 2026 e non entrato in vigore senza un emendamento. Se venisse applicato, il costo di una revisione in officina privata arriverebbe a sfiorare i 90 euro.

Il prossimo appuntamento del negoziato è fissato per il 2 dicembre 2026. Fino a quella data le scadenze restano invariate, e chi ha un’auto vicina alla prima revisione o al controllo biennale può programmarla con le tariffe attuali.