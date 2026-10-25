Leica lancia una Q3 43 con dettagli da Formula 1, carbonio e microvelour per scatti da campione.

La Leica Q3 43 Formula 1® Edition nasce dalla collaborazione fra la storica casa tedesca e il mondo delle corse, combinando l’eleganza tipica del marchio con elementi grafici e strutturali tratti direttamente dai podi di Formula 1. Il risultato è una fotocamera che non solo riproduce l’estetica delle monoposto, ma incorpora materiali e soluzioni tecniche progettate per le condizioni più estreme delle piste automobilistiche.

Dettagli di design ispirati al mondo delle corse

Ogni elemento della Q3 43 Formula 1® è stato pensato per riflettere l’attenzione al dettaglio tipica dei team di competizione. L’impugnatura a ricarica wireless, il poggiapollice e il pulsante soft-release sono realizzati in carbonio lavorato a mano in Germania, garantendo leggerezza e rigidità. Il colore rosso dei comandi richiama le linee di carburante sui volanti da gara, mentre il logo Formula 1® è impresso sulla calotta e sul copri-obiettivo.

Materiali carbonio fatti a mano in Germania

Il carbonio utilizzato proviene da fornitori che equipaggiano le monoposto di Formula 1, offrendo una resistenza superiore alla trazione. La lavorazione artigianale assicura un adattamento ergonomico alla mano del fotografo, consentendo una presa sicura anche in condizioni di vibrazione o sudore, tipiche di un pit-stop.

Grip in microvelour ad alta aderenza

Il rivestimento in microvelour avvolge l’intera scocca, fornendo una texture simile a quella dei volanti da corsa. Questo tessuto ad alta aderenza permette di mantenere il controllo della fotocamera anche quando le mani sono bagnate o impantanate di polvere, riducendo al minimo il rischio di scivolamenti durante scatti dinamici.

Caratteristiche tecniche e prestazioni della Q3 43

Al di là dell’aspetto estetico, la Leica Q3 43 conserva tutte le specifiche di punta della versione standard. L’obiettivo APO-Summicron 1:2/43 mm ASPH. è stato progettato per replicare la prospettiva umana con una nitidezza straordinaria. Il sensore full-frame con tecnologia Triple Resolution offre una resa dei dettagli ineguagliabile, supportando una gamma ISO che raggiunge i 100 000, garantendo scatti puliti anche nelle zone più buie dei box.

Obiettivo APO-Summicron 43 mm

L’obiettivo è dotato di una costruzione ottica di alta precisione, con elementi asferici e lenti a bassa dispersione. Questo garantisce un contrasto elevato e una resa cromatica fedele, ideale per immortalare sia le linee nette di una pista che i volti dei piloti in primo piano.

Sensore Triple Resolution e ISO 100 000

Il sensore sfrutta tre modalità di acquisizione: standard, alta risoluzione e low-light, permettendo di scegliere la migliore combinazione in base alla scena. Con una capacità ISO massima di 100 000, la fotocamera è pronta a catturare ogni lampo di luce, dal faro di un’auto alle luci di emergenza nei box, senza introdurre rumore visibile.

Il set comprende, oltre alla fotocamera, una tracolla esclusiva, il paraluce, il copri-obiettivo, gli accessori a ricarica wireless e le istruzioni. È inoltre compatibile con l’app Leica FOTOS, che consente di trasferire, visualizzare e modificare le immagini direttamente da smartphone o tablet, integrandosi perfettamente con Adobe Lightroom per un flusso di lavoro professionale. Registrando un Leica Account, è possibile estendere la garanzia di 12 mesi, coprendo tutti i prodotti della gamma Q, M e SL.