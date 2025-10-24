SuperBike Italia Track School: Vivi un’Esperienza Unica in Pista per Tutti!

Unisciti alla SuperBike Italia Track School e immergiti nell'emozionante mondo delle corse in pista. Scopri le tecniche avanzate di guida, perfeziona le tue abilità e vivi l'adrenalina delle competizioni motociclistiche in un ambiente sicuro e professionale. Sia che tu sia un principiante o un pilota esperto, la nostra scuola offre corsi personalizzati per ogni livello. Non perdere l'opportunità di diventare un pilota migliore e di vivere un'esperienza unica nel mondo delle moto!

Per gli appassionati di moto che desiderano provare l’emozione di guidare su un circuito, la SuperBike Italia Track School rappresenta un’opportunità imperdibile. Questa scuola è rivolta a tutti, dai neofiti che non hanno mai affrontato una pista, agli esperti che intendono affinare le proprie abilità e perfezionare le traiettorie. Si tratta di un’esperienza unica tra i cordoli, dove ogni partecipante può mettersi alla prova.

Un giorno in pista: cosa aspettarsi

Il corso ha una durata di un’intera giornata, con ritrovo fissato per le 8.30 presso il box dedicato. Qui, un team di esperti istruttori del FR Racing Team è pronto a guidare i partecipanti nell’apprendimento delle tecniche fondamentali. La giornata è strutturata per offrire un equilibrio ideale tra teoria e pratica, assicurando un’esperienza educativa e coinvolgente.

Dettagli del corso

Durante il corso, i partecipanti hanno l’opportunità di apprendere le basi della guida in pista, le corrette traiettorie e le tecniche di frenata. Ogni partecipante potrà accedere a sessioni di guida, durante le quali sarà possibile mettere in pratica quanto appreso. Gli istruttori sono disponibili per fornire feedback personalizzati, contribuendo così a un miglioramento costante.

Requisiti per partecipare

È fondamentale essere a conoscenza dei requisiti necessari per partecipare al corso. Ciò include possedere una moto idonea, un abbigliamento adeguato e una patente valida. Ulteriori dettagli sono disponibili nel regolamento del Cremona Circuit, dove si possono trovare informazioni specifiche riguardo all’uso di action camera e altro ancora.

Assicurazione e cancellazioni

Un aspetto fondamentale da considerare è che la quota d’iscrizione comprende un’assicurazione per l’evento, valida fino a 15 giorni prima della data prenotata. Qualora non si possa partecipare, è necessario informare l’organizzazione tramite email a [email protected] con un preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso, si avrà diritto a partecipare alla prima data successiva disponibile. Tuttavia, se la comunicazione non avviene entro tale termine, non sono previsti rimborsi né buoni.

Le date disponibili

La SuperBike Italia Track School offre diverse date per partecipare ai corsi. Tra queste, spiccano il 16 maggio e il 10 ottobre presso il Cremona Circuit. Questi eventi rappresentano un’ottima opportunità per migliorare le abilità di guida e vivere un’esperienza stimolante in un ambiente sicuro e controllato.

La SuperBike Italia Track School offre un’opportunità unica per coloro che desiderano immergersi nel mondo delle moto da pista. Grazie al supporto di istruttori altamente qualificati e a un programma formativo ben strutturato, i partecipanti possono migliorare le proprie abilità di guida e vivere appieno la propria passione per le due ruote. Questa esperienza è pensata per chiunque voglia affinare le proprie tecniche e diventare un pilota più competente.