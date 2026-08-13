SUV usati: perché restano tra le categorie più solide del mercato dell’usato

Il mercato delle auto usate in Italia è piuttosto dinamico. I dati evidenziano che la domanda si concentra soprattutto su alcune tipologie di veicoli. Tra queste, i SUV (Sport Utility Vehicle) occupano una posizione rilevante grazie a caratteristiche che ne hanno favorito la diffusione non solo nel mercato delle auto nuove, ma anche in quello delle vetture usate, dove oggi sono tra le soluzioni più considerate dagli automobilisti.

Auto usate: un mercato in salute

L’interesse verso il mercato dell’auto usata – e in particolare verso i SUV – è da tempo piuttosto elevato. Le analisi più recenti evidenziano un comparto dinamico, caratterizzato da un’evoluzione delle preferenze degli automobilisti e da una buona varietà dell’offerta disponibile.

Accanto a una crescita record del mercato delle auto con motorizzazione ibrida si registra però una diminuzione delle richieste di autovetture diesel (fonte CarX.it: “Mercato auto usata 2026 in crescita: boom ibride, diesel in calo”).

Perché i SUV mantengono un valore stabile

Un elemento che contribuisce all’interesse verso i SUV usati è il loro elevato valore residuo nel tempo che dipende in parte da fattori come la domanda sostenuta e la versatilità d’impiego.

Altri elementi rilevanti sono le peculiarità di questi veicoli: la posizione di guida rialzata, lo spazio interno e l’adattabilità a utilizzi differenti, tutte caratteristiche che li rendono adeguati a esigenze diverse, sia in ambito urbano sia extraurbano.

Si deve anche sottolineare la varietà delle soluzioni presenti sul mercato, che consente di trovare modelli appartenenti a segmenti differenti e con caratteristiche specifiche.

Questa ampiezza di offerta favorisce una maggiore tenuta della domanda sia nel mercato di prima immatricolazione, sia in quello dell’usato, dove la disponibilità di alternative è un fattore rilevante nelle decisioni di acquisto.

Segmenti SUV e utilizzi differenti

All’interno del mondo SUV esistono segmenti con caratteristiche differenti. I B-SUV sono una soluzione più compatta, adatta prevalentemente agli spostamenti quotidiani, mentre i C-SUV offrono maggiore spazio e versatilità, risultando perciò ideali per utilizzi familiari o viaggi più lunghi.

Questa articolazione contribuisce a mantenere ampia l’offerta disponibile nel mercato dell’usato.

Esempi dal mercato

Nel segmento SUV, ci sono modelli che hanno contribuito alla diffusione di questa tipologia di veicoli anche nel mercato dell’usato. La Toyota Yaris Cross Full Hybrid, il Toyota C-HR Full Hybrid e il Toyota RAV4 Full Hybrid e Plug-in Hybrid, sono esempi di SUV che interpretano il segmento con caratteristiche differenti, coprendo esigenze che vanno dall’utilizzo quotidiano a una maggiore versatilità.

Una domanda solida

La domanda di SUV nel mercato dell’usato è generalmente piuttosto solida. È il segnale di un interesse costante verso questa tipologia di veicoli. Il valore residuo tende a risultare generalmente più stabile rispetto ad altre categorie, anche grazie alla diffusione ampia del segmento e alla sua versatilità d’impiego.

Una categoria centrale nel mercato dell’usato

La combinazione tra versatilità, domanda elevata e ampia disponibilità contribuisce a rendere i SUV una delle categorie più presenti nel mercato dell’auto usata. Si tratta di una tipologia di veicolo che continua a occupare un ruolo centrale nelle scelte degli automobilisti, grazie soprattutto alla capacità di adattarsi a esige