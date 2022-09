Test drive Ford Ranger Raptor: offroad, prezzo e dimensioni del pick-up

Ci sono supercar per andare forti in pista e altre per andare ovunque; il Ford Ranger Raptor, in quest’ultima declinazione offerta da Ford Performance, sbaraglia la concorrenza andando forte anche in fuoristrada. Un veicolo che abbiamo provato nel video test drive, in attesa della nuova versione a breve nei concessionari Europei ed Italiani.

Ford Ranger Raptor: esterni e dimensioni

Il Ford Ranger Raptor è esagerato in tutto. Lungo quasi 5 metri e mezzo, con oltre (+17 cm) di 2 metri di larghezza… sembrerebbe una storia horror per chi teme i posteggi, ma in realtà, sono tutti dati che poi la premiano nel fuoristrada più duro.

Anche il design non teme rivali. La scocca del classico Ranger è riempita di grafiche e dettagli a contrasto (ovviamente indistruttibili), che la rendono ancora più cattiva.

Ford Ranger Raptor: il mostro 4×4

Il motore Diesel EcoBlue di Ford è stato spinto fino a 213 cavalli con una coppia massima, perfetta per il 4×4, di ben 500 Nm. La Ford Ranger Raptor monta: pneumatici tassellati, ammortizzatori rinforzati e protezioni in metallo sotto tutto il pianale. Si aggiunge anche il sistema elettronico progettato anche in collaborazione con la F150 che garantisce ben 6 modalità di guida, tra cui 4, pensate solo per l’offroad.

Ford Ranger Raptor: come si guida

La guida in città e in autostrada non è delle migliori, ma viste le aspettative in fuoristrada, potrebbe essere anche peggio. Sopra i 100 km/h sterzo e freno vanno usati con parsimonia se si sta guidando sull’asfalto. Le modalità di guida: Normal e Sport, sono quelle che maggiormente garantiscono il comfort a bordo e alla guida nei passaggi urbani. Nel traffico il cabinato altissimo e i sedili comodi ti fanno sentire come su di un camion super accessoriato.

Ford Raptor: test drive in offroad

Nel nostro video test drive ufficiale l’abbiamo portata tra le Alpi Italiane e Svizzere a sfidare le strade strette, ripide e sassose del confine ad alta quota. Mai un dubbio sulle sue capacità, mai un’esitazione durante la scalata. Il sistema di trazione integrale lavora benissimo, soprattutto quando lo si fa collaborare con le sospensioni Fox riprese dal fratello maggiore F150.

Le modalità di guida cambiano completamente l’erogazione e la lunghezza dei rapporti consentendo con pochi tocchi sul volante di navigare a vista fra sabbia, fango e addirittura neve fresca. Per tutte le impressioni di guida vi rimandiamo al video completo.

Prezzo e prossime versioni

Il prezzo di Ford Ranger Raptor, nella sua versione di passaggio con il 213 cavalli Diesel, è di circa 62.000 euro. Il modello recenteme, ma già iconico, sarà sostituito da una versione benzina con ben 6 cilindri di potenza: attualmente offerta a partire da 65.000 euro. Arriverà anche una versione completamente elettrica, che forse, sostituirà completamente la versione F150.