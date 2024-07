Le auto moderne dotate di un motore termico hanno bisogno di superare severi controlli in termini di inquinanti per essere vendute sul mercato europeo. L’obiettivo infatti è di abbassarli al massimo, anche se naturalmente è impossibile avere un valore prossimo allo zero su un’auto dotata di motore termico, anche se adotta un sistema ibrido. In questo articolo vediamo le 10 meno inquinanti nel nostro continente.

La classifica delle termiche più “green” sul mercato europeo

Al decimo posto troviamo la Mercedes GLE il suv del marchio tedesco mostra un ottimo valore, considerando la stazza, con un inquinamento di 17 g/km che nella versione coupé arrivano ad essere 19, comunque un dato basso per questa categoria.

In nona posizione la Volvo S60 con 16 g/km la versione con l’ibrido infatti permette di raggiungere questo dato e considerato i 455 cavalli totali è davvero un’ottima cosa.

La Range Rover Sport P460e Plug-In Hybrid SE raggiunge anch’essa i 16 g/km e la sua potenza è superiore alla volvo di poco, con 460 cavalli totali.

Il Range Rover classico, nella medesima variante della Sport si piazza al settimo posto dimostrando lo stesso valore della sorella più sportiva, d’altronde il motore e le tecnologie applicate sono le stesse.

Sesta posizione per la BMW X1 xDrive 25e con 16 g/km idem dicasi per la più potente 30e dotata del più prestazionale 6 cilindri in linea.

Quinta posizione per la Mercedes Classe S con 13 g/km un dato che sorprende, considerando il tipo di vettura ma che è anche la dimostrazione dell’impegno costruttivo della casa di Stoccarda per i motori ibridi.

Una Top 4 a predominanza “stellare”

In quarta posizione la Mercedes Classe E con 12 g/km dalle versioni ibride plug in a benzina che hanno potenze di 326 e 333 cavalli.

In terza posizione la Classe C con 11 g/km offerti dal motore 2.0 turbo diesel. Quelle a benzina hanno un dato di 1 grammo superiore, toccando quota 12 ma sono comunque estremamente poco inquinanti rispetto alle competitor.

Seconda posizione per la Toyota Prius con 11 g/km, un ex-equo con la Classe C per l’ibrida per eccellenza che non poteva mancare tra le auto top in questa specifica caratteristica.

In prima posizione la Mercedes GLC 300 de 4matic Plug-in Hybrid con un motore 2.0 turbo diesel accoppiato all’elettrico per garantire una potenza di 333 cavalli. In questo caso il dato di grammi/km è di 10, un vero e proprio record.