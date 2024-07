La Jeep Compass torna in scena con un propulsore e la trazione integrale di serie. Jeep monta su ogni Compass un quattro cilindri in linea turbo da 2,0 litri da 200 CV con un cambio automatico a otto rapporti.

L’allestimento Trailhawk, disponibile, punta l’ago della bilancia verso i boschi con equipaggiamenti da fuoristrada e caratteristiche come una marcia in più, anche se la marcia in più non la trasforma in una Wrangler. Come alternativa più piccola alla Cherokee, la Compass antepone l’economicità allo spazio complessivo.

Jeep Compass 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Le novità

La Compass ha un nuovo propulsore, un quattro cilindri in linea turbo da 2,0 litri da 200 CV, una versione meno potente del motore della nuova Dodge Hornet. Si tratta di un gradito aumento di potenza rispetto al precedente motore da 2,4 litri che erogava 177 o 180 CV a seconda delle specifiche. La Compass non è più offerta con la trazione anteriore, in quanto la trazione integrale è ora di serie.

Motore, trasmissione e prestazioni

Ogni Compass è alimentata da un nuovo quattro cilindri in linea turbo da 2,0 litri da 200 CV. È abbinato a un cambio a otto rapporti e la trazione integrale è ora di serie su tutti i modelli Compass. I modelli Trailhawk aggiungono un rapporto di trasmissione basso “crawler” e una modalità Rock, che mantiene la Compass in prima marcia e indirizza la coppia solo alle ruote che riescono a trovare aderenza.

La Compass sembra più agile di quanto il suo profilo alto e squadrato possa far pensare, rispondendo abilmente agli input, e lo sterzo è ben ponderato. C’è un po’ di inclinazione nelle curve strette, ma nel complesso la Compass sembra ben controllata, solidamente piantata e capace su strada. Un percorso fuoristrada che abbiamo affrontato per la prima volta ha rivelato che la Compass è in grado di affrontare ostacoli di media entità, e non abbiamo notato alcun problema nel sistema di trazione integrale.

Interni, comfort e carico

Gli interni della Compass sono comodi, funzionali e offrono spazio sufficiente per quattro passeggeri adulti. Il sedile posteriore non è né il più grande né il più piccolo dei crossover di questa variegata classe. Grazie ai sedili posteriori alti, le gambe dei passeggeri sono completamente sostenute e anche i viaggi più lunghi possono essere confortevoli. Nonostante l’esterno squadrato e quello che a prima vista sembra un volume di carico competitivo, la Compass non è la più spaziosa della sua categoria.

Lo spazio per i bagagli è sufficiente per un viaggio in aeroporto, ma i lunghi viaggi potrebbero risultare difficili. Gli schienali posteriori sono leggermente inclinati verso l’alto quando sono ripiegati.

Prezzo della Jeep Compass

Prezzo base a partire da €35.100.

LEGGI ANCHE: