Omoda 5 il suv medio del gruppo Chery, in Italia si mostra molto accessibile, sarà necessario per piacere?

Il mondo dell’Automotive ha da qualche anno fatto l’abitudine ai modelli prodotti dalle case cinesi che si stanno sempre più affacciando ai mercati europei con prodotti che di anno in anno crescono in termini di qualità sia costruttiva che tecnica. Uno di questi è il gruppo Chery che ha presentato la Omoda 5 un Suv di medie dimensioni protagonista di questo articolo.

Omoda 5 come si presenta e pareri sull’auto

Omoda 5 esteticamente colpisce per la griglia frontale a nido d’ape mentre vi sono anche da notare gli specchietti che hanno calotte di colore rosso per fornire un tocco sportivo.

Gli interni in ecopelle traforata integrano gli schienali nei sedili e vi sono le luci ambientali per dare una maggiore luce durante i viaggi notturni. Sul fronte della tecnologia vi sono due schermi da 10,25 pollici con Android Auto ed Apple Car Play integrati.

Lo spazio è adeguato per 5 persone che ci stanno abbastanza comode, il problema però è il bagagliaio che risulta sottodimensionato per il tipo di auto.

Dal punto di vista motoristico il motore 4 cilindri 1.6 turbo da 197 cavalli e 290 Nm di coppia che è abbinato ad un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. La guida è confortevole, va bene per muovere quest’auto parecchio pesante, qualche cavallo in più sarebbe comunque stato gradito.

Il prezzo è davvero competitivo

Il prezzo con cui si può acquistare la Omoda 5 sul mercato italiano è di 27.900 euro per la versione Comfort e di 29.000 euro per la Premium.

In questo modo non si pagano i dazi doganali per l’importazioni di auto cinesi in Europa. L’auto ha davvero molto per quello che è il suo prezzo. Bisognerà capire se vi saranno numeri di vendita discreti.