Le auto ibride sono diventate nel corso degli ultimi anni delle auto che hanno sempre avuto un numero di clienti che è andato crescendo. Le case automobilistiche hanno iniziato ad interessarsi ed il mercato non è più rimasto una nicchia ma anzi si è espanso. In questo articolo vediamo quando effettivamente conviene acquistarne una.

Quando un’auto ibrida rappresenta la scelta giusta

Le autovetture ibride nascono prevedendo l’accoppiamento di un motore termico ad un motore elettrico di piccole dimensioni che funge principalmente da spunto per le partenze o per piccoli spostamenti.

L’ibrida infatti può rivelarsi davvero efficace se si percorre molta strada in contesti prevalentemente urbani, dove l’elettrico può intervenire e garantire delle partenze fulminee ed anche emissioni zero in ambiente.

Infatti le percorrenze elettriche si aggirano all’incirca su un massimo di 90 km, quanto basta per utilizzare il motore elettrico nel viaggio casa-lavoro.

Rispetto ad un diesel conviene visti i continui blocchi al traffico che hanno posto a questo sistema di alimentazione, blocco riservato anche ai motori Euro6 di ultimissima generazione.

Autostrada, il vero grande limite

L’Autostrada rappresenta il maggior limite a questa scelta, il motivo è che vista la percorrenza ad alta velocità dei tratti autostradali, l’elettrico non entra mai in funzione, rivelandosi quindi inutile.

Se si vuole acquistare un’auto moderna per l’autostrada la scelta dell’ibrido non è conveniente. Dalla sua però questo sistema ha diversi vantaggi, anche economici dato che vi sono degli ecoincentivi per chi sostituisce la propria auto, acquistando un’ibrida.

L’auto è nuova ed inoltre si contribuisce a svecchiare il parco circolante, che in Italia è uno dei più vecchi del continente, ed inoltre si approfitta della tecnologia costruttiva che le case hanno messo a punto nel corso degli anni.

Secondo noi se si sceglie l’ibrido si opta per l’alternativa più valida al motore elettrico.