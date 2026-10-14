Nel prossimo novembre 2026 il marchio cinese CHERY farà il suo ingresso definitivo sul mercato italiano con la Tiggo 8 CSH un plug-in hybrid pensato per le famiglie numerose. Accanto al modello di punta Tiggo 9 la nuova proposta si propone come risposta diretta ai SUV a sette posti, offrendo una combinazione di spaziosità, autonomia elettrica e dotazioni di serie tipiche dei segmenti più costosi.

Il gruppo CHERY ha superato i 20 milioni di veicoli venduti a livello globale nello scorso anno, un traguardo che legittima l’ambizione di introdurre in Italia una gamma più ampia. La Tiggo 8 CSH sarà disponibile in due allestimenti – Pure e Premium – con una copertura garanzia di sette anni sull’intera vettura e otto anni per le componenti elettrificate, senza limiti di chilometraggio nei primi tre anni.

Lancio in Italia e posizionamento di mercato

L’arrivo delle concessionarie italiane, previsto per novembre 2026, segna il debutto del nuovo SUV 7 posti nel nostro Paese. Il listino prevede un prezzo di partenza di 37.800 euro per la versione Pure, mentre la versione Premium sale a 40.800 euro entrambi comprensivi di IVA e di una spesa fissa di 690 euro per la messa a rete. Non sono inclusi gli oneri IPT né il contributo ambientale, ma queste voci rimangono di competenza dell’acquirente.

Propulsore Super Hybrid: motore, potenza e dinamica

Il cuore del Super Hybrid è un motore a benzina 1,5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV abbinato a due unità elettriche gestite dalla trasmissione ibrida DHT150. Il primo motore elettrico eroga 204 CV alla trazione anteriore, mentre il secondo, da 136 CV funge da generatore. L’intero sistema fornisce una potenza combinata di 279 CV e una coppia di 365 Nm consentendo allo SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 180 km/h.

Autonomia, batteria e tempi di ricarica

La batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 18,4 kWh permette di percorrere fino a 90 km in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP combinato, arrivando a 125 km in condizioni urbane. Il serbatoio da 60 litri garantisce un’autonomia totale superiore a 1.050 km. I consumi dichiarati sono di 2,5 l/100 km con emissioni di 54 g/km di CO₂ a batteria scarica il consumo sale a 6,0 l/100 km. La ricarica supporta 6,6 kW in corrente alternata (10-100 % in 3 h 30 min) e 40 kW in corrente continua, consentendo di passare dal 30 % all’80 % in soli 20 minuti presso una colonnina rapida.

Spazio interno, capienza di carico e traino

Con una lunghezza di 4,725 mm e un passo di 2,710 mm la Tiggo 8 offre una abitabilità ottimizzata grazie alla configurazione 5+2 che garantisce sette posti di serie in tutte le versioni. Il bagagliaio varia da 494 litri (con terza fila alzata) a 1.022 litri con la zona posteriore completamente disponibile. Inoltre, il veicolo è in grado di trainare fino a 750 kg rendendolo adatto anche a trasporti di rimorchi leggeri.

Allestimenti Pure e Premium: tecnologia, comfort e prezzi

Tecnologia e sicurezza di serie

La versione Pure include di serie cerchi in lega da 19 pollici un display centrale da 15,6 pollici e la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. La ricarica wireless da 50 W il climatizzatore bizona con filtro N95 i sedili anteriori riscaldati e la telecamera a 540° con simulazione della trasparenza completano l’offerta. Per la sicurezza, si trovano sette airbag cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti, monitoraggio dell’angolo cieco, controllo della stanchezza del conducente e sistema di rilevamento dei bambini a bordo.

Comfort, lusso e opzioni aggiuntive nella versione Premium

Il livello Premium, dal prezzo di 40.800 euro aggiunge nove airbag un head-up display a realtà aumentata e un tetto panoramico apribile. L’impianto audio a 12 altoparlanti i sedili anteriori ventilati con funzione massaggio, il sedile passeggero elettrico con poggiagambe, i sedili posteriori, volante e parabrezza riscaldabili, e il portellone posteriore elettrico completano il pacchetto di lusso. Le colorazioni metallizzate Black e Bamboo Gray hanno un costo aggiuntivo di 700 euro mentre la finitura opaca Basalt Matte Gray, riservata al Premium, costa 1.200 euro. Gli interni Dark Brown, disponibili solo per la versione Premium, richiedono un supplemento di 500 euro. Entrambe le versioni beneficiano della stessa garanzia 7 anni o 150.000 km con estensione a 8 anni o 160.000 km per le parti elettrificate.