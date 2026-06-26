Acquisto auto in Italia: prezzi alle stelle e redditi in affanno

Acquistare un’auto nuova in Italia sta diventando un’impresa sempre più ardua. Secondo recenti indagini, oggi servono mediamente 11 mensilità di stipendio per poter comprare un’auto, contro le 5 necessarie nel 2000. Questo dato allarmante riflette una realtà in cui il costo delle automobili è cresciuto in modo esponenziale, superando di gran lunga l’aumento dei redditi familiari.

La situazione è ulteriormente complicata dalla preferenza crescente verso veicoli più costosi, come i SUV, e dall’elettrificazione delle gamme, che ha portato a un aumento dei listini. Ma quali sono le principali sfide che gli italiani devono affrontare e quali sono le soluzioni possibili?

L’aumento dei prezzi e il divario con i redditi

Dal 2013 ad oggi, il prezzo medio delle automobili è aumentato del 52%, mentre il reddito familiare è cresciuto solo del 29%. Questo divario ha reso l’acquisto di un’auto nuova un obiettivo sempre più difficile da raggiungere per molte famiglie. Tra i fattori che hanno contribuito a questo aumento dei prezzi ci sono gli effetti della crisi delle catene di approvvigionamento successive alla pandemia, l’inflazione e l’aumento delle dotazioni di sicurezza.

Un altro elemento che ha influenzato il mercato è lo spostamento della domanda verso segmenti più elevati. I SUV, ad esempio, sono diventati sempre più popolari, mentre le vetture più compatte stanno perdendo terreno. Questo cambiamento ha portato a un aumento medio dei prezzi, rendendo l’acquisto di un’auto nuova un investimento sempre più oneroso.

Le sfide dell’elettrificazione e le infrastrutture di ricarica

L’elettrificazione delle gamme automobilistiche rappresenta una sfida significativa per il mercato italiano. Secondo le indagini, il principale ostacolo all’acquisto di un’auto elettrificata resta il costo percepito, indicato dal 51% degli intervistati. La disponibilità delle infrastrutture di ricarica è un altro fattore critico, con il 28% degli intervistati che lo indica come un problema.

Un ulteriore 7% dichiara di preferire le motorizzazioni tradizionali per passione o abitudine. Questo dato evidenzia come la transizione verso l’elettrico non sia ancora completamente accettata da tutti i consumatori. La diffusione delle vetture ricaricabili è inoltre fortemente correlata al reddito disponibile: le regioni con il Pil pro capite più elevato, come Lombardia e Veneto, registrano la maggiore penetrazione di veicoli elettrificati.

Le soluzioni per rendere l’auto più accessibile

Per tornare a valutare l’acquisto di un’auto, gli italiani indicano tre leve principali: incentivi pubblici (30%), sconti sui prezzi di listino (26%) e maggiore flessibilità finanziaria (12%). Queste soluzioni potrebbero aiutare a ridurre il divario tra il costo delle auto e la capacità di spesa delle famiglie.

Tuttavia, il problema dell’accessibilità economica è destinato a diventare uno dei temi centrali del settore. Con la complicità di numerosi fattori, tra cui la carenza dei chip e la forte inflazione legata al Covid-19, i prezzi delle auto non sono affatto diminuiti negli anni. La cavalcata dei prezzi delle auto, combinata con lo spostamento verso i segmenti più alti, ha reso l’auto un bene non più accessibile alla maggioranza dei consumatori.