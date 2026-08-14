Dall’Alfa Romeo SZ alla Renault Vel Satis: auto che hanno diviso il pubblico

Dall'Alfa Romeo SZ alla Renault Vel Satis, alcune auto hanno sfidato i canoni estetici tradizionali. Scopri quali modelli hanno diviso il pubblico e come proteggere la tua vettura dal caldo estremo.

Nel mondo dell’automobilismo, la bellezza è spesso soggettiva. Alcune vetture, pur non rispettando i canoni classici di eleganza, hanno saputo conquistare il pubblico grazie alle loro caratteristiche uniche. Al contrario, altre hanno faticato a trovare apprezzamento, nonostante le loro innovazioni tecniche.

Parallelamente, il caldo estremo rappresenta una minaccia concreta per le nostre auto, causando danni che possono arrivare a costare migliaia di euro. Scopriamo insieme quali sono le vetture che hanno sfidato i canoni estetici e come proteggere la nostra auto dalle alte temperature.

Auto che hanno sfidato i canoni estetici

La Fiat Multipla con il suo design insolito, è diventata un’icona per le famiglie grazie alla sua praticità. Progettata da Roberto Giolito, la monovolume offre sei comode poltrone e un bagagliaio spazioso in soli 399 cm di lunghezza. Nonostante il suo aspetto non convenzionale, la Multipla è stata acclamata per la sua funzionalità.

L’Alfa Romeo SZ con il suo design audace, ha diviso il pubblico. La meccanica, derivata dalla transaxle dell’Alfetta degli anni ’70, è stata lodata per le sue prestazioni, ma il design non ha riscosso lo stesso successo. La Zagato ha optato per forme che alcuni hanno definito mostruose ma che altri hanno apprezzato per la loro forte personalità.

Le BMW degli anni 2000, sotto la guida di Chris Bangle, hanno introdotto linee complicate che hanno suscitato reazioni contrastanti. La Serie 1 in particolare, ha superato brillantemente la prova del tempo, diventando un simbolo del marchio bavarese.

Altre vetture dal design controverso

L’Audi A2 con la sua carrozzeria in alluminio, ha rappresentato un’innovazione tecnica, ma il suo design non è stato apprezzato da tutti. La Renault Vel Satis con il suo stile incongruente, ha diviso il pubblico, mentre la Lancia Delta della seconda generazione ha ereditato tratti delle sue sorelle maggiori senza raggiungere lo stesso successo.

La Citroën Ami 6 nonostante non sia considerata una delle più belle creazioni del marchio, ha un suo fascino unico. Ogni vettura ha una storia da raccontare, e queste auto non fanno eccezione.

I danni del caldo estremo alle auto

Il caldo estremo può causare danni significativi alle nostre auto. Secondo un’indagine, gli pneumatici sono tra le parti più colpite. L’aria calda aumenta la pressione degli pneumatici, con il rischio di scoppio. La sostituzione di uno pneumatico può costare tra i 50 e i 150 euro.

Le batterie delle auto si scaricano più velocemente con le alte temperature, causando l’evaporazione dei fluidi. La sostituzione di una batteria può costare tra i 100 e i 250 euro.

I motori sono anch’essi a rischio. L’esposizione a temperature elevate può causare il surriscaldamento, compromettendo l’efficienza del sistema di raffreddamento e accelerando l’usura degli organi meccanici. I danni possono arrivare a costare fino a 16.400 euro.

Consigli per proteggere la tua auto

Per proteggere la tua auto dal caldo estremo, è importante controllare regolarmente la pressione degli pneumatici, verificare le condizioni del battistrada e controllare il livello dell’olio e del liquido refrigerante. Utilizzare una copertura termica per la batteria e parasole per proteggere gli interni può fare la differenza.

Evitare di parcheggiare l’auto al sole e utilizzare tendine per proteggere i sedili e il cruscotto sono ulteriori accorgimenti utili. Con queste precauzioni, puoi mantenere la tua auto in ottime condizioni anche durante i mesi più caldi.