Volvo introduce Safety Coach per una guida più sicura e premi

Volvo Cars introduce Safety Coach, un'app che analizza frenate, accelerazioni e sterzate per promuovere una guida più sicura e prevedibile. Scopri come può ridurre i tuoi costi assicurativi.

Volvo Cars, noto per la sua tradizione di sicurezza automobilistica, ha introdotto un’innovativa applicazione chiamata Safety Coach. Questa app, disponibile per i modelli Volvo dal 2026 in poi, analizza il comportamento di guida e offre suggerimenti per migliorare la sicurezza stradale. Il lancio iniziale è avvenuto in Svezia e Norvegia con un’espansione prevista negli Stati Uniti e altri mercati europei.

Come funziona Safety Coach

L’app Safety Coach monitora vari aspetti della guida, tra cui frenate, accelerazioni e sterzate. Utilizzando dati reali di incidenti e ricerche sulla sicurezza, l’applicazione fornisce un punteggio di guida e suggerimenti personalizzati per migliorare le abitudini al volante. Secondo Mikael Ljung Aust esperto di comportamento alla guida di Volvo Cars, “molti incidenti coinvolgono qualche forma di sorpresa. La prevedibilità aiuta a prevenirli.”

Integrazione con le assicurazioni

Un aspetto innovativo di Safety Coach è la possibilità di condividere i dati di guida con compagnie assicurative per ottenere premi e offerte basate sullo stile di guida. In Svezia e Norvegia, i clienti possono condividere i loro dati con Volvia una compagnia assicurativa legata all’ecosistema Volvo, per ottenere condizioni economiche più favorevoli. Questo modello di assicurazione basata sull’uso può incentivare i conducenti a guidare in modo più prudente.

Collaborazione con Cambridge Mobile Telematics

Volvo Cars ha collaborato con Cambridge Mobile Telematics (CMT) un’azienda specializzata in telematica e intelligenza artificiale per la mobilità sicura. L’algoritmo di CMT elabora i parametri di guida e genera un punteggio individuale per il conducente. Questa partnership dimostra come il valore dell’auto stia progressivamente spostandosi verso software, dati e servizi.

L’app Safety Coach è progettata secondo criteri di privacy e trasparenza. L’utilizzo è facoltativo e i conducenti possono decidere se condividere o meno le informazioni con le compagnie assicurative. Questo approccio permette ai clienti di utilizzare l’app esclusivamente come strumento di coaching, senza necessariamente trasformarla in un sistema di monitoraggio assicurativo.

Espansione e futuro di Safety Coach

Dopo il debutto in Scandinavia, Safety Coach arriverà negli Stati Uniti e successivamente in altri mercati europei. Volvo prevede di associare anche a queste fasi accordi con compagnie assicurative, suggerendo che il progetto non viene considerato un semplice esperimento tecnologico, ma una possibile nuova componente dell’offerta commerciale.

La sfida per Volvo sarà dimostrare che il valore generato supera le resistenze legate alla condivisione dei dati. Se il modello funzionerà, Safety Coach potrebbe anticipare un mercato nel quale la sicurezza digitale, la telematica e l’assicurazione diventeranno sempre più integrate. Per Volvo, questo rappresenta un modo per trasformare uno degli elementi storici del proprio posizionamento, la sicurezza, in un servizio ricorrente capace di accompagnare il cliente durante l’intero ciclo di utilizzo dell’auto.