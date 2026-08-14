Incendio di un SUV elettrico Zeekr 7X a Ningbo: cosa è successo

Un video virale mostra un uomo che cerca di spegnere le fiamme di un SUV elettrico Zeekr 7X a Ningbo. Le indagini sono ancora in corso, ma Zeekr afferma che l'auto era già stata coinvolta in un precedente incidente.

Un video che sta facendo il giro del web mostra un uomo che cerca di spegnere le fiamme di un SUV elettrico Zeekr 7X a Ningbo, una città portuale cinese. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’incidente, che ha attirato l’attenzione di molti per la spettacolarità delle immagini. L’uomo, dopo aver visto le prime scintille e fiamme provenire dal sottoscocca dell’auto, ha preso un estintore e ha cercato di spegnere il fuoco prima dell’arrivo dei soccorsi. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

Il video ha sollevato molte domande, soprattutto perché l’auto era parcheggiata vicino a una colonnina di ricarica pubblica, ma non era collegata. Questo dettaglio ha escluso immediatamente l’ipotesi di un corto circuito durante la ricarica. Le indagini sono ancora in corso, ma Zeekr ha fornito una prima ricostruzione dei fatti.

Zeekr: l’auto aveva già subito un grave incidente

Secondo quanto dichiarato da Zeekr, la vettura coinvolta nell’incendio aveva già subito un grave incidente in precedenza. Inoltre, l’auto non sarebbe stata portata in un’officina autorizzata per i controlli o le riparazioni del caso. Zeekr ha sottolineato l’importanza di far controllare da tecnici specializzati il pacco batterie, la rete ad alta tensione e le strutture del telaio dopo un urto violento.

Il caso ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle auto a batteria. Zeekr ha confermato la piena collaborazione con le forze dell’ordine per fare chiarezza sull’accaduto. L’azienda ha ricordato quanto sia fondamentale, dopo un urto violento, far controllare da tecnici specializzati il pacco batterie, la rete ad alta tensione e le strutture del telaio.

L’importanza dei controlli dopo un incidente

L’episodio di Ningbo ha messo in evidenza un aspetto particolarmente importante per chi utilizza un’Auto elettrica. Dopo un incidente serio, non basta verificare che la carrozzeria possa essere riparata e che la vettura continui a funzionare normalmente. Eventuali danni possono non essere immediatamente evidenti, soprattutto se sono coinvolti componenti collocati nella parte inferiore della vettura, come il pacco batteria.

Nel caso del Zeekr 7X di Ningbo, bisognerà capire quali danni avesse effettivamente riportato nel precedente incidente e quali interventi fossero stati effettuati successivamente. Solo le verifiche tecniche potranno stabilire cosa abbia provocato l’incendio e se i danni subiti in precedenza dal SUV abbiano effettivamente avuto un ruolo.

Il dibattito sulla sicurezza delle auto elettriche

L’episodio ha riaperto il tema degli incendi delle auto elettriche. Come spesso accade in presenza di immagini particolarmente spettacolari, il video rischia di correre più velocemente delle indagini. Vedere un’auto elettrica in fiamme accanto a una colonnina può suggerire immediatamente un problema durante la ricarica, ma in questo caso gli elementi disponibili non consentono ancora di arrivare a questa conclusione.

Il precedente incidente indicato dal costruttore aggiunge una variabile decisiva alla vicenda. Soltanto le verifiche tecniche potranno stabilire cosa abbia provocato l’incendio e se i danni subiti in precedenza dal SUV abbiano effettivamente avuto un ruolo. Fino ad allora, il collegamento tra il vecchio incidente e le fiamme resta una delle ipotesi emerse dalle verifiche preliminari, non una causa definitivamente accertata.