Una piccola adventure tra 300 e 400 cc può bastare per viaggiare. Si valutano geometrie, sella, protezione aerodinamica, sospensioni, pneumatici 70/30, capacità di carico e consumi, con setup per turismo leggero e sterrati facili.

Una piccola adventure è una moto da viaggio di cilindrata compresa tra 300 e 400 cc, con posizione di guida eretta, ruota anteriore di buon diametro, escursioni delle sospensioni generose e predisposizione al carico. Si colloca tra lo scooter di grande ruota e le maxi bicilindriche, con un peso ridotto e costi di gestione contenuti. È una scelta tipica per chi vuole viaggiare senza affrontare la mole di una moto da 250 kg.

Il tema è rilevante perché la cilindrata media permette di coprire autostrade, statali e sterrati facili con un solo mezzo. Chi cerca sul mercato, anche tra le moto usate, deve però sapere cosa controllare. Nei paragrafi seguenti si analizzano geometrie, sella, protezione, rapporti e consumi, capacità di carico, sospensioni e gomme.

Geometrie e ergonomia: la base di ogni viaggio

La prima verifica riguarda la triangolazione tra sella, manubrio e pedane. Un manubrio alto e largo favorisce il controllo in piedi sugli sterrati, mentre pedane arretrate o troppo alte stancano le ginocchia nelle tappe lunghe. L’altezza della sella conta più della scheda tecnica: una sella molto alta offre escursione, ma rende difficili le manovre da fermo con il bagaglio. Conviene sedersi in sella, provare a toccare terra e simulare la guida in piedi, controllando che il serbatoio non intralci le ginocchia.

Comfort della sella e protezione aerodinamica

Una sella adatta al viaggio ha imbottitura di densità media, forma piatta e abbastanza lunga da permettere di cambiare posizione. Le selle troppo morbide cedono dopo un’ora, quelle troppo rigide causano indolenzimento. Esistono modelli con selle alternative, più alte o più basse, e il ricambio incide sul comfort molto più di quanto si pensi.

Sul fronte della protezione aerodinamica, a 110-120 km/h il vento sul casco è la principale fonte di fatica. Un cupolino regolabile in altezza, specie se sposta il flusso sopra le spalle, migliora il comfort. Anche i paramani e un parabrezza più alto, se omologati e ben fissati, riducono il freddo e le turbolenze. In generale, il cupolino va provato in marcia, perché il comportamento dipende dall’altezza del pilota.

Rapporti, consumi e autonomia

Un monocilindrico o un bicilindrico da 300-400 cc ha tipicamente una potenza sufficiente per ritmi di crociera sostenuti, ma i rapporti corti, pensati per la guida fuoristrada, fanno salire i giri in autostrada. Per il turismo conviene una sesta marcia lunga o la possibilità di allungare la trasmissione finale. I consumi tipici, tra i 3,5 e i 4,5 litri per 100 km, rendono l’autonomia interessante già con serbatoi da 13-15 litri, purché si guidi a velocità regolare. Per questo molti viaggiatori preferiscono un serbatoio capiente a qualche cavallo in più.

Sospensioni, pneumatici 70/30 e carico

Le sospensioni devono reggere il peso di pilota, bagagli e passeggero senza arrivare a fondo corsa. Il precarico posteriore regolabile è fondamentale: se manca, il retrotreno si affloscia e la moto diventa instabile. Nelle piccole adventure l’escursione si aggira spesso tra 150 e 200 mm, sufficiente per sterrati facili, sconnessi e buche urbane.

Gli pneumatici 70/30, ossia con ripartizione indicativa del 70% asfalto e 30% fuoristrada, sono il compromesso più adatto. Garantiscono tenuta sul bagnato e durata discreta, e sullo sterrato compatto offrono aderenza sufficiente. Su fango e sabbia profonda sono limitati, quindi vanno scelti in base al percorso.

La capacità di carico richiede di controllare il peso massimo ammesso, indicato sul libretto, e la solidità del telaietto posteriore. Un set di borse morbide, o di valigie laterali di buona qualità, evita di concentrare il peso in alto. Conviene tenere i carichi pesanti il più possibile vicini al baricentro.

Setup consigliati per turismo leggero e sterrati facili

Per il turismo leggero funziona una configurazione con cupolino alto, borse laterali morbide, sella comfort e gomme 70/30 stradali. Per gli sterrati facili si aggiungono paramotore, protezioni per i radiatori e pedane più larghe, riducendo il bagaglio e abbassando leggermente la pressione degli pneumatici.

Nel mercato dell’usato, come per i maxi scooter di categoria vicina, ad esempio i modelli da 300-400 cc che si cercano come Beverly 300 o Burgman 400 usati, valgono controlli simili: storico dei tagliandi, stato della catena o della cinghia, usura delle gomme e segni di cadute. Un cavalletto laterale piegato o un manubrio storto indicano un passato di cadute.

Prima di acquistare, conviene fare una prova di almeno un’ora con carico simulato, alternando asfalto, tratti veloci e un breve sterrato. Se la sella o il vento disturbano già in quel tempo, il difetto si amplificherà durante il viaggio, e allora è meglio valutare un altro modello oppure preventivare a parte il costo di sella e cupolino.