Tra Superprestigio, nuovo tracciato di Montmeló e accordo anti match fixing, il motomondiale guarda già al 2017.

Il motomondiale chiude il 2016 con una serie di notizie che riguardano piloti, circuiti e sicurezza delle competizioni. Marc Marquez è al centro dell’attenzione, perché punta a ripetere il successo nel Superprestigio, la gara di fine stagione che si corre in una formula diversa dal campionato.

Il circuito di Montmeló cambia configurazione

Il circuito di Montmeló ha subito alcune modifiche al tracciato, che interessano il layout della pista catalana in vista delle prossime gare. Le variazioni riguardano la configurazione complessiva del percorso, e sono state comunicate con qualche giorno di anticipo rispetto alla fine della stagione.

Accordo contro il match fixing

La MotoGP ha firmato un accordo con Sportradar, società specializzata nel monitoraggio delle scommesse sportive, per contrastare il match fixing, cioè la manipolazione dei risultati di gara. L’intesa punta a segnalare in tempo eventuali anomalie nelle scommesse legate alle corse.

Piloti e calendario in vista del 2017

Sono state pubblicate la lista dei piloti per la stagione 2017 e la bozza provvisoria del calendario. Il calendario è un documento provvisorio e può ancora subire cambiamenti prima dell’ufficialità.