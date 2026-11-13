Marc Marquez vince lo sprint di Lusail, mentre Bezzecchi parte in pole e Martin sfida un polso rotto

Il calendario della MotoGP si è fermato a Lusail, in Qatar, per l’undicesimo round della stagione 2026. Sabato 7 novembre sono state programmate le qualifiche alle ore 12.40 (ora italiana) e la gara sprint alle 17.00, entrambe trasmesse in diretta su SkySport; la sprint è disponibile anche in chiaro su TV8, mentre le qualifiche rimangono esclusive del canale satellitare. L’evento, inizialmente minacciato da tensioni geopolitiche, è andato in scena senza ulteriori rinvii, ma la Yamaha ha comunicato la propria assenza al Gran Premio previsto per domenica.

Qualifiche e pole position a Lusail

Il premier anomalo della giornata ha visto Marco Bezzecchi alzare il sipario con il miglior tempo, assicurandosi la pole position. Dietro di lui si sono piazzati Marc Marquez della Ducati Lenovo Team e Francesco Bagnaia, che ha toccato il secondo posto ma è poi scivolato nella quinta mano a mano che le curve si facevano più tecniche. Un episodio clamoroso è avvenuto al primo giro: Fermin Aldeguer ha colpito il Ducati di Marquez, provocando una caduta che ha interrotto temporaneamente la gara. La bandiera rossa è stata mostrata, costringendo gli ufficiali a fermare la corsa e a riprendere senza l’italiano.

Sprint GP Qatar: cronaca della gara

Il secondo avvio è partito in condizioni più fluide; Bezzecchi ha tentato di mantenere la leadership, ma la sua Aprilia ha subito un impennamento, consentendo a Marquez di prendere il comando. Fabio Di Giannantonio è arrivato terzo, mentre Jorge Martin, nonostante il polso rotto alla fine di Phillip Island, è riuscito a emergere dalla quarta fila per collocarsi temporaneamente al quarto posto. La gara è stata segnata da un controverso contatto al quarto giro tra Marquez e Bezzecchi: i due si sono sfiorati in una frenata intensa, facendo attivare l’airbag del numero 93 e facendo cadere l’italiano. I commissari hanno valutato l’incidente senza infliggere penalità.

Contatto tra Marquez e Bezzecchi

Nel momento critico, i dischi della Ducati di Marquez sono stati colpiti, ma la sua moto ha mantenuto la traiettoria, mentre l’Aprilia di Bezzecchi ha sfiorato il retrobordo, provocando l’attivazione del sistema di sicurezza. L’accaduto ha alimentato il dibattito tra i team, ma la decisione finale non ha inciso sul risultato finale della sprint.

Classifica finale e implicazioni sul campionato

Alla fine dei sei giri, Marquez ha alzato la bandiera a scacchi, registrando la sua venticinquesima vittoria in sprint e avvicinandosi ulteriormente al titolo. Jorge Martin si è piazzato terzo, dimostrando una notevole resilienza nonostante l’infortunio. Raul Fernandez ha chiuso al quarto posto, seguito da Johann Zarco e Pedro Acosta. I punti guadagnati da Marquez lo rendono favorito per il titolo mondiale già al terzultimo round, mentre Martin deve lottare per almeno un punto per mantenere vive le proprie speranze.

Moto2: Holgado schiaccia il record su Lusail

Parallelamente al programma MotoGP, le prove della classe intermedia hanno regalato uno spettacolo: Daniel Holgado del CFMOTO Power Electronics Aspar Team ha fissato il nuovo record di gara con un tempo di 1:55.897 sui 5.380 metri del circuito, superando di diversi decimi il supporto più prossimo, Filip Salac. A seguire, la lotta per il titolo si concentra su Izan Guevara e Manuel Gonzalez, separati da appena 3,5 punti, con Holgado e Salac che aprono la classifica delle prove.