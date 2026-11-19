Dopo il battibecco sul podio della Sprint di Lusail, Fabio Di Giannantonio prova a spiegare cosa intendeva dire a Marc Marquez.

Nel post gara della Sprint del Gran Premio del Qatar, a Lusail, Fabio Di Giannantonio si è rivolto con toni decisi a Marc Marquez, accusandolo di aver causato la caduta di Marco Bezzecchi, pilota dell’Aprilia. Il romano del team VR46 ha parlato mentre il trio di testa veniva riportato ai box su un golf kart, e il video di quel momento ha alimentato un dibattito che è durato parecchi giorni.

Il contatto tra Bezzecchi e Marquez è stato giudicato un normale incidente di gara dallo Stewards Panel. Sui social, però, molti utenti hanno continuato a discutere di eventuali responsabilità e possibili sanzioni. In questo clima, anche le parole di Di Giannantonio sono finite al centro della discussione, con Marquez che non ha gradito il tono usato dal pilota italiano.

Le parole sul podio e la risposta di Marquez

Sul golf kart Di Giannantonio ha detto: « Comunque fra’, devi guardare quando rientri, caz**. Lui era dentro dentro… », facendo il gesto di due moto affiancate. Marquez, che in carriera ha vinto nove volte il titolo mondiale (quasi dieci), ha risposto di non aver fatto nulla di strano e di aver sempre tenuto quella linea in ogni giro. Anche alcuni ex piloti, tra cui Marco Melandri e Andrea Dovizioso, hanno criticato il modo in cui Di Giannantonio si è rivolto allo spagnolo.

Nelle ore successive il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha ricevuto parecchie critiche. Molti hanno interpretato le sue frasi come una lezione impartita a un pilota con un’esperienza enorme alle spalle, e questo è il punto che ha fatto discutere di più.

Il chiarimento di Di Giannantonio a Portimao

Arrivato in Algarve, alla vigilia del Gran Premio del Portogallo a Portimao, Di Giannantonio ha spiegato la sua posizione. Ha detto di non aver mai voluto dare lezioni a nessuno: « Non sono nella posizione, né ora né mai, di dare lezioni a nessuno ». Secondo lui, in una lotta per la posizione è normale che il pilota davanti si allarghi un po’, lasciando spazio a chi insegue. Ha ricordato di aver subito e concesso molti sorpassi, anche in situazioni simili a quella tra Bezzecchi e Marquez.

Il pilota romano ha poi ricordato un sorpasso di Johann Zarco a Motegi, in Giappone, avvenuto in uno spazio di circa mezzo metro. In quel caso lui aveva lasciato lo spazio libero e si aspettava la manovra, e per questo non c’è stato alcun contatto. Su una possibile regola più chiara ha risposto: « Se non voglio cadere, devo stare attento durante una gara ». Ha aggiunto di non riferirsi a un episodio preciso, ma alla dinamica generale dei sorpassi nella MotoGP attuale.

Di Giannantonio ha anche precisato di non aver mai attribuito la colpa dell’incidente a uno dei due piloti. Ha chiesto di riportare fedelmente le sue parole: « Spero che riportiate esattamente quello che ho detto ». Gli steward, ha ribadito, svolgono il loro lavoro, e lui non intende giudicare la decisione presa.

Serenità personale e la trasferta in Portogallo

Nel corso dello stesso incontro con i giornalisti, il pilota ha annunciato di diventare padre di una bambina. Ha spiegato di saperlo da alcuni mesi e che questa notizia gli dà concentrazione e carica: « Adesso bisogna fare bene per tre, non più per due ». Ha anche legato questo momento personale a un rendimento migliore in pista.

Sul circuito di Portimao, Di Giannantonio ha detto di non essere mai andato fortissimo in MotoGP su questa pista, anche se la apprezza molto. Ha sottolineato che l’Aprilia ha mostrato grande velocità nelle ultime gare e che, nei punti di saliscendi, ha faticato in passato a trovare un anteriore che gli desse fiducia, mentre quest’anno il feeling è stato buono in tutte le gare.

Infine, interpellato sulle critiche ricevute sui social, il pilota ha detto di non aver seguito molto i commenti negativi su Instagram. Ha spiegato di ritenere di essere stato sempre onesto con giornalisti e tifosi, e di sentirsi tranquillo con se stesso, qualunque cosa scrivano gli utenti.