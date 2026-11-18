Quanti chilometri percorre una Jeep Renegade con un litro? Diesel, benzina, mild-hybrid e plug-in hybrid 4xe a confronto con dati WLTP e consumi su strada.

Chi valuta l’acquisto di una Jeep renegade si chiede presto quanto peserà il rifornimento sul budget mensile. La risposta dipende dalla motorizzazione scelta e dal tipo di percorsi che si fanno ogni giorno. In media la Renegade percorre tra 13 e 18 km con un litro, con i diesel in testa e le versioni a benzina e ibride penalizzate dal peso e dalla forma squadrata della carrozzeria.

Il ciclo WLTP fornisce un dato di laboratorio ottenuto in condizioni controllate, con temperature costanti e accelerazioni programmate. Nell’uso reale entrano in gioco il traffico cittadino, il climatizzatore e il carico a bordo, che fanno salire i consumi. Per questo motivo i valori su strada sono quasi sempre diversi da quelli dichiarati.

Diesel 1.6 Multijet: il più efficiente sulle lunghe percorrenze

Il 1.6 Multijet da 120-130 CV è la scelta più razionale per chi macina chilometri. Nell’uso misto quotidiano registra tra 5,7 e 6,0 l/100 km, cioè circa 16,5-17,5 km con un litro. Il dato WLTP, fermo tra 5,0 e 5,3 l/100 km, è più ottimistico. Con il serbatoio da 48 litri si superano facilmente gli 800-850 km con un solo pieno.

Benzina 1.0 T3 e 1.5 e-Hybrid: differenze tra città e strada

Il tre cilindri a benzina 1.0 T3 da 120 CV dichiara in omologazione 5,6-6,0 l/100 km, ma nei percorsi misti sale a 6,8-7,5 l/100 km. Con 48 litri di capienza l’autonomia reale resta tra 640 e 700 km. La 1.5 e-Hybrid a 48V, con cambio automatico a doppia frizione a 7 marce, mostra invece un comportamento migliore nel traffico: in città il consumo scende tra 6,0 e 6,3 l/100 km, pari a 15,8-16,6 km/l. Nel ciclo misto si attesta tra 6,0 e 6,5 l/100 km.

4xe Plug-in Hybrid: il peso della batteria

La 4xe percorre fino a 50 km in elettrico con batteria carica, dato che nei tragitti urbani può avvicinarsi a 60 km grazie alla frenata rigenerativa. Il consumo WLTP di 1,7-2,0 l/100 km vale solo con ricarica quotidiana. A batteria scarica il motore termico deve muovere il peso extra degli accumulatori e i consumi salgono a 6,5-7,5 l/100 km, cioè circa 13,3-15,3 km/l. Il serbatoio da 37 litri garantisce circa 500 km a benzina.

Chi guida sull’autostrada a 130 km/h paga più carburante rispetto a chi percorre strade extraurbane tra 70 e 90 km/h, perché la forma squadrata oppone maggiore resistenza all’aria. Nel traffico cittadino, invece, l’ibrido e il diesel offrono le percorrenze migliori.