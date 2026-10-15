L'ultimo ciclo di prove condotte da Euro NCAP ha confermato che i progressi nella protezione dei passeggeri vanno ben oltre la semplice resistenza della carrozzeria. Tra i veicoli valutati, il nuovo Audi Q7 ha stabilito un primato storico: per la prima volta una vettura di serie ha raggiunto il 100% nella categoria sicurezza post-incidente guadagnandosi il punteggio massimo di cinque stelle.

Il risultato si aggiunge a quello di altri due modelli che hanno anch'essi conquistato la valutazione completa: la compatta elettrica Kia EV2 proveniente dalla Corea del Sud, e il monovolume elettrico Xpeng X9 dalla Cina. Ognuno di questi SUV offre un mix diverso di tecnologie, ma tutti condividono l'obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze di un impatto.

Audi Q7: record mondiale nella sicurezza post-incidente

Il Audi Q7 ha totalizzato cinque stelle complessive, con un punteggio di 88 % nella protezione dagli urti, 77 % nella prevenzione degli incidenti e 72 % nella sicurezza alla guida. Il vero punto di forza, tuttavia, è la sezione post-incidente, dove ha ottenuto il 100 %.

In caso di collisione grave, il sistema Audi connect attiva automaticamente una chiamata d'emergenza, trasmettendo la posizione GPS, modello, colore, numero di cellulare associato e, se necessario, informazioni multilingue. Parallelamente, la frenata automatica anticollisione multipla arresta il veicolo, il freno di stazionamento impedisce spostamenti involontari e le luci di emergenza si accendono per segnalare la presenza dell’auto. Inoltre, le porte si sbloccano e le fibbie delle cinture si aprono anche in assenza di alimentazione, facilitando l'accesso dei soccorritori.

Kia EV2: sicurezza integrata e ritorno dei pulsanti fisici

La Kia EV2 ha ottenuto anch'essa cinque stelle, con un 86 % di protezione degli occupanti e un eccellente 89 % nella sicurezza post-incidente. Nei test dinamici, la compatta ha segnato il 74 % in sicurezza alla guida e il 66 % in prevenzione degli incidenti.

Un elemento distintivo è la decisione di reintrodurre i pulsanti fisici per le funzioni di bordo più importanti, offrendo al guidatore un’interfaccia meno distraente rispetto ai sistemi puramente touch. Anche la EV2 dispone di un servizio di chiamata d'emergenza che invia dati essenziali ai soccorsi e di un sistema di frenata automatica, sebbene il focus sia più orientato alla robustezza della struttura e alla rapidità di sblocco delle portiere e delle cinture.

Xpeng X9: tecnologia cinese e punteggi di impatto elevati

Il Xpeng X9 chiude il podio dei migliori risultati, raggiungendo il 91 % sia nella protezione dagli urti sia nella sicurezza post-incidente, il punteggio più alto della sessione per la prima voce. Tuttavia, la valutazione per la sicurezza alla guida è più bassa (57 %) mentre la prevenzione degli incidenti si attesta al 82 %.

All'interno dell'abitacolo, la Xpeng X9 punta quasi esclusivamente al digitale: un ampio display touch al centro gestisce la maggior parte delle funzioni, riducendo al minimo i controlli tradizionali. Il veicolo integra comunque l'assistente di emergenza automatica, che fornisce posizione e dati del veicolo in caso di collisione, oltre a un sistema di frenata per mitigare collisioni secondarie.