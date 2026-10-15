Il nuovo Codice della Strada riduce le multe, elimina la patente cartacea e introduce zero tolleranza per chi è senza assicurazione.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera preliminare a una revisione completa del Codice della Strada che sostituirà integralmente la normativa del 1992. Dopo un lungo iter di consultazione con enti, associazioni di settore e il Ministero dei Trasporti, il disegno di legge è ora in fase di discussione parlamentare e si prevede l’entrata in vigore per l’anno 2028.

Riduzione delle sanzioni e nuovo schema delle multe

Una delle novità più evidenti riguarda la riduzione degli importi per le infrazioni minori. L’adeguamento biennale all’inflazione viene sospeso e i minimi attualmente fissati a 26 e 42 euro scendono a 25 e 40 euro. Le sanzioni intermedie, prima di 83 e 87 euro, sono uniformate a 80 euro. Inoltre, le multe per eccesso di velocità diventano modulari ogni chilometro sopra il limite comporta un incremento di 10 euro, ridotto a 5 euro nelle zone urbane a 30-50 km/h. Il risultato è una fascia di sanzioni che varia da 25 a 40.000 euro a seconda della gravità dell’infrazione.

Misure di sicurezza e zero tolleranza

Il nuovo testo adotta una linea ferma contro i comportamenti a rischio, introducendo il principio di tolleranza zero per chi viaggia senza assicurazione. Chi viene sorpreso in questa condizione sarà soggetto a un divieto di marcia a tempo indeterminato senza più il semplice sequestro del veicolo.

Super-bici elettriche, casco e targa obbligatori

Le super-bici elettriche (potenza continua superiore a 0,25 kW) dovranno essere dotate sia di casco protettivo sia di targa identificativa, a differenza delle tradizionali e-bike a pedalata assistita. La normativa intende così ridurre i rischi per pedoni e automobilisti.

Minicar modificate: sanzioni aggravate

Per le minicar (quadricicli leggeri) che superano il limite di velocità di 45 km/h è prevista una sanzione più severa: oltre alla multa e all’immobilizzazione del veicolo, verrà imposto un divieto di circolazione di 30 giorni. La misura mira a proteggere i giovani utenti delle strade.

Monopattini elettrici e divieto di circolazione

I monopattini elettrici saranno banditi dalla circolazione quando rappresentano un intrallo per i pedoni. La disposizione si aggiunge alle regole già esistenti sul casco e sul limite di velocità, sperando in una maggiore convivenza nei centri urbani.

Digitalizzazione dei documenti e nuove regole d’età

Una delle innovazioni più discusse è la cancellazione dell’obbligo di portare patente e libretto cartacei. Gli agenti potranno verificare in tempo reale, tramite le banche dati, la validità dei documenti, eliminando la necessità di mostrarli fisicamente. Parallelamente, l’età massima per il rinnovo decennale della patente di categoria B viene innalzata a 65 anni, mentre per le patenti professionali (C, D e relative varianti) il limite sale a 70 anni, con visita medica biennale obbligatoria.

Procedura di notifica dei verbali e impatto economico

Quando una violazione viene rilevata da dispositivi automatici (autovelox, tutor, telecamere ZTL), il termine per la notifica del verbale si riduce da 90 a 45 giorni, costringendo i Comuni a gestire più rapidamente le pratiche. Inoltre, le amministrazioni non potranno effettuare riscossioni coattive per importi inferiori a 10 euro. Il nuovo regime dovrebbe mitigare i 8,5 miliardi di euro finora incassati con le multe, ma il Codacons ha criticato la riduzione degli importi, sostenendo che senza un controllo più rigoroso le misure rimarranno sulla carta.