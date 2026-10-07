L’autunno è tradizionalmente la stagione più ricca di promozioni per il mercato automobilistico, e il 2026 non fa eccezione. Fino all’ultimo giorno di ottobre, i costruttori hanno lanciato offerte che tagliano il prezzo di listino di quasi un terzo, ma la maggior parte di queste riduzioni è legata a piani di finanziamento specifici. In questo articolo raccogliamo le proposte più vantaggiose, dettagliamo i piani di pagamento e mettiamo in guardia contro le possibili maxi rate finali.

Auto ibride ed elettriche: sconti dal 17 al 20%

Tra le propulsioni alternative spiccano tre proposte che riducono il prezzo di listino tra il 17% e il 20%. L’Alfa Romeo Junior Sprint con motore 1.2 da 145 CV e trazione Q4, scende a 29.900 € rispetto a 35.950 €, a patto di accettare un finanziamento triennale con anticipo di 8.895 €, 36 rate mensili da 159 € e una maxi rata di 21.428 € per il riscatto. La BYD Atto 3 Evo Design crossover elettrico da 313 CV, è offerta a 36.150 € (sconto 17%) con 13.688 € di anticipo, 35 rate da 269 € e maxi rata di 16.561 €.

Toyota C-HR Hybrid Active

Il Toyota C-HR Hybrid Active (1.8 L 140 CV) passa da 39.950 € a 36.250 €, con un anticipo di 9.760 €, 47 rate mensili da 199 € e maxi rata di 16.643 €. Tutti questi piani prevedono un tasso di interesse fisso (TAN) contenuto, ma la maxi rata può rappresentare fino al 55% del valore residuo del veicolo.

SUV e crossover in promozione: dal 20 al 30% di riduzione

Nel segmento dei SUV, le offerte più consistenti riguardano il Nissan X-Trail N-Connecta e-Power a 7 posti, che scende da 44.100 € a 35.100 € (sconto 20%). Questa riduzione è legata alla rottamazione o alla permuta del veicolo usato e non richiede finanziamento.

L’Opel Mokka 1.2 Hybrid presenta il ribasso più marcato: da 30.850 € a 21.650 €, pari al 30% di sconto. Il finanziamento prevede 6.696 € di anticipo, 33 rate da 139 € e una maxi rata garantita di 15.009 €. La Peugeot 308 SW Style (1.2 mild-hybrid 145 CV) cala da 34.650 € a 26.350 € (sconto 24%) con anticipo di 7.959 €, 33 rate da 199 € e maxi rata di 16.228 €.

Infine, la Renault Scenic E-Tech Esprit Alpine elettrica da 220 CV e batteria 87 kWh scende a 39.950 € invece di 49.050 € (sconto 19%). Il piano di credito prevede 12.736 € di anticipo, 48 rate mensili da 299 € e maxi rata di 21.573 €.

Abarth 500e e 600e: offerte specifiche e condizioni di credito

L’Abarth propone due promozioni su modelli elettrici, valide fino al 31 ottobre. La Abarth 500e Hatchback passa da 34.400 € a 32.600 €, con anticipo di 11.379 €, 35 rate da 269 € e maxi rata residua di 13.706 €. Il TAN è dell’1,99% e il TAEG del 3,79%, include anche il servizio Identicar per 12 mesi.

La Abarth 600e Turismo vede il prezzo scendere da 42.250 € a 37.950 €, richiedendo 11.002 € di anticipo, 35 rate mensili da 399 € e una maxi rata di 19.056 €. Qui il TAN sale al 7,45% e il TAEG al 9,25%. Entrambe le offerte sono riservate ai privati, soggette a approvazione di Stellantis Financial Services e prevedono penali di 0,10 € per chilometro oltre i 30.000 km consentiti.

Le offerte più aggressive: Fiat Pandina e altre proposte a partire da 99 €/mese

Tra le promozioni più incisive figura la Fiat Pandina 1.0 Hybrid Pop con listino di 15.950 € e prezzo promozionale di 9.950 €, ovvero uno sconto del 38%. Il piano prevede 35 rate mensili da 99 €, ma è legato a un anticipo di 1.699 € e a una maxi rata di 8.011 €, con TAN 8,99% e TAEG 13,71%.

Altri modelli in evidenza includono l’Opel Frontera Electric Edition (29,3% di sconto, da 31.050 € a 21.950 €) e l’Opel Mokka Edition Hybrid con riduzione del 28% (da 30.850 € a 22.150 €). Entrambe le offerte richiedono finanziamento Opel, anticipo intorno ai 6.000 € e maxi rate comprese tra 13.500 € e 15.300 €.

Come valutare il finanziamento e la maxi rata

Quando si confronta un’offerta, il costo totale non è dato solo da anticipo e rate mensili, ma richiede l’inclusione della maxi rata. In alcuni casi, come l’Opel Mokka, la rata finale di 15.009 € supera il 50% del valore residuo di mercato (circa 22-23 k€), trasformando un’apparente convenienza in un onere significativo.

È fondamentale calcolare l’intero importo dovuto (anticipo + somma di tutte le rate + maxi rata) e confrontarlo con il prezzo di listino originale, tenendo conto del TAEG. Alcuni costruttori (Volkswagen, Skoda) offrono TAN 0% ma con maxi rate elevate (15-20 k€). Altre case (Renault, Dacia) propongono maxi rate più contenute (8-9 k€) ma inseriscono clausole chilometriche: superati i 10.000 km annui si pagano penali aggiuntive.

Infine, scegliere un modello tra le top-10 delle immatricolazioni elettriche (Tesla model Y, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4) può ridurre il rischio di una maxi rata sproporzionata, grazie a un valore di rivendita più stabile.