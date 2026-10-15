Il marchio Minichamps ha appena lanciato il suo ultimo prodotto: una replica in scala 1:43 dell’Audi e-tron FE06, la monoposto che ha gareggiato nella stagione 2019/20 di Formula E. Il modello, realizzato con la consueta attenzione ai dettagli, raffigura il veicolo nella livrea del Team Envision Virgin Racing al volante del pilota Robin Frijns. L’offerta è stata inserita nella sezione “Zuffenhausen SALE” e resterà valida fino al 21 ottobre 2026.

Questa versione in miniatura cattura fedelmente le linee aerodinamiche dell’auto elettrica, i dettagli del telaio e le decorazioni specifiche del circuito di Berlino dove la squadra ha ottenuto i migliori risultati di quella stagione. Il design è supportato da un numero di articolo 414190004 e dal codice EAN 4012138168893, elementi utili per chi desidera verificare l’autenticità del prodotto nei propri archivi o durante l’acquisto online.

Caratteristiche tecniche e livello di dettaglio

Il modellino presenta una finitura metallizzata che riproduce il colore brillante dell’Audi e-tron, con verniciatura a spray ad alta precisione. I riferimenti aerodinamici – come l’ala posteriore e il diffusore – sono realizzati in resina trasparente, rendendo visibili le parti interne della vettura. La scocca è composta da un mix di metal e plastica, garantendo stabilità e leggerezza, tipico dei prodotti high-end di Minichamps.

Specifiche della scala e materiali

Con una scala 1:43 il modello misura circa 13 cm di lunghezza, consentendo di apprezzare i più minuti particolari, dal logo Audi al rivestimento interno del cockpit. I materiali utilizzati includono metallo zincato per il telaio e plastica ABS per le parti più delicate, assicurando durevolezza nel tempo e una resa visiva molto realistica.

Dettagli della promozione e modalità di acquisto

La promozione “Zuffenhausen SALE” prevede la possibilità di acquistare il modellino a un prezzo scontato in diverse valute: 17,02 GBP, 22,07 USD, 21,87 CHF, 154,87 CNY, 2 405 JPY, 1 409 RUB, 30,02 SGD, 667 THB. I tassi di cambio sono aggiornati più volte al giorno, ma è consigliabile verificare le condizioni offerte dal proprio metodo di pagamento, che può includere PayPal, carte di credito o bonifico bancario.

Per chi fosse interessato a ulteriori informazioni, è disponibile un servizio telefonico dedicato al numero +49 6443-81284-28, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:30 e il sabato dalle 8:00 alle 18:00. Gli utenti possono accedere al proprio carrello direttamente dal sito, dove al momento sono visualizzati 0 articoli e un totale di 0,00 €.