Guida pratica per orientarsi tra auto monovolume e multispazio: spazio, comfort, motori e sicurezza spiegati con esempi concreti.

Un’auto monovolume nasce per semplificare la vita alle famiglie: tanto spazio, accessi facili e grande versatilità. Ma non tutte sono uguali. Tra monovolume tradizionali e multispazio derivate dai veicoli commerciali leggeri, la scelta cambia molto in termini di comfort, dotazioni, consumi e comportamento su strada. Capire cosa conta davvero è il primo passo per evitare acquisti sbagliati.

In questa guida, focalizzata su esigenze reali di chi viaggia con bambini, passeggini, seggiolini e bagagli, trovi i criteri decisivi per scegliere la migliore per la tua famiglia, con esempi concreti tratti da modelli diffusi. Dalle soluzioni a sette posti alle versioni più compatte, dai benzina agli ibridi e ai diesel, fino a qualche alternativa elettrica: vediamo come orientarsi con consapevolezza.

Spazio e flessibilità: 5 o 7 posti, sedili modulari e baule

La configurazione interna è la cartina al tornasole di una monovolume. Se serve la terza fila, le opzioni a sette posti come Dacia Jogger offrono un compromesso efficace: nella variante Hybrid la Jogger abbina brio a consumi contenuti, mentre con il GPL (Eco-G, 101 CV) il pieno costa poco e l’erogazione è fluida. In entrambi i casi, la praticità è il punto forte; da mettere in conto un cambio migliorabile e un’insonorizzazione non al top, oltre a una dotazione di sicurezza che, su alcune versioni, andrebbe arricchita.

Se il tuo focus è la capacità di carico e l’abitabilità per tutti, le multispazio come Citroën Berlingo XL 7 posti o Volkswagen Caddy sono veri coltellini svizzeri: sedili singoli, tetto alto, vani a profusione. Il Caddy, con il 2.0 TDI 102 CV, spicca per comfort (anche acustico) e parchi consumi, ma la ripresa è modesta. La Berlingo eccelle per volume utile e versatilità, con finiture più semplici. Altra alternativa molto capiente è la nuova Renault Kangoo: sobria, ben dotata soprattutto in termini di ADAS, parca col 1.5 Blue dCi 95 CV, ma un po’ fiacca in ripresa.

Motori e consumi: benzina, diesel, ibrido o elettrico?

La scelta del motore dipende da chilometraggi e percorsi. Per chi fa tanta autostrada con la famiglia a bordo, il diesel resta razionale: la BMW 218d Active Tourer (2.0 da 150 CV) unisce comfort, consumi contenuti e un sorprendente piacere di guida; attenzione però, molti ADAS sono a pagamento. Sul fronte multispazio, oltre al Caddy e alla Kangoo, spicca la Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue da 122 CV: spaziosa ed economa, piacevole da guidare, ma non tra le più silenziose alle alte velocità.

Se la tua è una guida prevalentemente urbana o mista, un benzina turbo leggero può essere la soluzione. La Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost da 125 CV è agile e maneggevole anche tra le curve, compatta fuori e capiente dentro; da considerare, però, spazi d’arresto migliorabili nelle prove di frenata. Per chi desidera mixare risparmio e flessibilità, l’ibrido della Dacia Jogger è un’opzione concreta: consumi bassi e buona vivacità, con il vantaggio di una gestione semplice per l’uso quotidiano.

Le strade dell’elettrico per la famiglia

Non sono monovolume in senso stretto, ma alcune elettriche possono convincere per comfort e spazio. La Skoda Enyaq offre un abitacolo ben rifinito, tecnologia avanzata e tanta sicurezza; occhio al caricatore veloce DC, spesso optional. La Kia e-Soul è brillante nello scatto e vanta un’autonomia convincente, ma il bagagliaio è piccolo rispetto alle esigenze di una famiglia numerosa. L’elettrico ha senso se ricarichi a casa e percorri tragitti prevedibili; in caso contrario, meglio ibrido o diesel efficienti.

Comfort, sicurezza e guida: ciò che incide davvero ogni giorno

Viaggiare comodi è più della sola ampiezza interna: conta la qualità delle sospensioni, l’insonorizzazione e l’ergonomia. Nel mondo crossover, la Citroën C3 Aircross punta su morbidezza e dolcezza di marcia con il 1.2 da 131 CV, pur con qualche vibrazione; non è una monovolume, ma può essere un’alternativa per chi vuole seduta alta e buona versatilità in città. Restando sul tema, la Renault Scénic con il 1.3 TCe 140 è vivace e confortevole, ma in autostrada i fruscii si sentono; la Grand Scénic a 7 posti col 1.6 dCi 160 abbina brio e buoni consumi, ma anche qui l’aria si fa percepire alle velocità medio-alte.

La sicurezza è prioritaria: verifica la presenza di ADAS come frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia, monitoraggio angoli ciechi e cruise adattivo. Molti modelli li includono, altri li lasciano come optional costosi; succede, per esempio, su vetture dinamiche ma riccamente configurabili come la BMW 2 Active Tourer. In ogni caso, prova l’auto con la tua famiglia: salire e scendere agevolmente, fissare i seggiolini con Isofix facilmente e trovare vani a portata di mano fa la differenza nell’uso quotidiano.

Budget, dotazioni e scelta consapevole

Oltre al prezzo d’acquisto, considera costi di gestione, tagliandi e assicurazione. Versioni come la Dacia Jogger Eco-G riducono la spesa carburante grazie al GPL, mentre un diesel efficiente può fare la felicità dei macinatori di chilometri. Tra le multispazio, Ford Tourneo Connect, Volkswagen Caddy e Renault Kangoo offrono ampi volumi e modularità: valuta le finiture, l’insonorizzazione e le dotazioni di sicurezza in rapporto al prezzo. Se cerchi più cura costruttiva e guida precisa, la BMW 218d Active Tourer alza l’asticella, pur facendo pagare diversi optional.

Fai una lista delle tue priorità: sette posti veri o grande baule? Piacere di guida o morbidezza assoluta? Consumi minimi o dotazioni top? Con queste risposte, individua 2-3 candidate e organizza prove su strada con famiglia e bagagli tipo. Solo così percepirai le differenze tra una auto monovolume più automobilistica e una multispazio di taglio pratico: entrambe valide, dipende da cosa conta davvero per te.