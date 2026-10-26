Hyundai Palisade: mercati ufficiali, dimensioni, motori e dotazioni per una scelta consapevole in Italia.

La Hyundai Palisade è il SUV a 3 file di riferimento del marchio coreano: ampia, confortevole e pensata per famiglie numerose, offre fino a 8 posti e un equipaggiamento ricco. In questa guida vediamo dove è venduta ufficialmente, come si è evoluta, quali sono le dimensioni, le motorizzazioni e le tecnologie di comfort più interessanti, così da aiutarti a capire se è la soluzione adatta alle tue esigenze in Italia.

Pur nascendo per i mercati con forte domanda di full-size SUV, la Palisade ha progressivamente raffinato stile, tecnologia e silenziosità di marcia. Dalla presentazione iniziale fino agli aggiornamenti di metà carriera e alla nuova generazione, il modello ha consolidato una reputazione fatta di abitabilità generosa, dotazioni di sicurezza complete e soluzioni di benessere a bordo normalmente associate a vetture di fascia premium.

Disponibilità per l’Italia e mercati ufficiali

La Hyundai Palisade è commercializzata ufficialmente in Asia, Nord America e Oceania. Questo significa che, al momento, non fa parte della gamma europea del costruttore e non è presente nei listini ufficiali italiani. Chi valuta l’acquisto in Italia dovrà quindi considerare la provenienza da mercati esteri, con attenzione a aspetti come configurazioni, omologazioni, dotazioni specifiche per area geografica e differenze di allestimento. Nei paesi dove è proposta direttamente da Hyundai, la Palisade si posiziona al vertice per spazio interno e cura dell’insonorizzazione, caratteristiche che ne hanno decretato il successo presso famiglie e viaggiatori abituali.

Evoluzione del modello: 2018, 2022 e nuova generazione 2024–2025

La prima generazione (sigla LX2) ha debuttato il 28 novembre 2018 al Salone di Los Angeles, sostituendo la Maxcruz/Santa Fe XL come SUV di grandi dimensioni della casa. Fin dall’inizio ha offerto tre file di sedili e fino a otto posti, con una lunghezza prossima ai 5 metri, diventando il veicolo più lungo prodotto da Hyundai. Nel 2022 è arrivato il restyling, presentato al New York International Auto Show il 13 aprile, con frontale ridisegnato, fari full LED, infotainment aggiornato con display da 12 pollici, cruise control adattivo e ulteriore materiale fonoassorbente per aumentare il comfort acustico.

La seconda generazione (sigla LX3) è stata svelata il 6 dicembre 2024. I preordini sono partiti il 20 dicembre 2024 e le consegne in Corea del Sud hanno avuto inizio nel gennaio 2025. La produzione è concentrata nello stabilimento di Ulsan (Corea del Sud). Da segnalare che, a inizio febbraio 2020, la costruzione della Palisade fu temporaneamente sospesa per la mancata disponibilità di componenti legata all’emergenza COVID-19, un contesto che ha interessato numerose filiere automotive globali.

Dotazioni, motori e comfort per orientare la scelta

Sotto il profilo tecnico, la Palisade nasce su una base condivisa con Kia Telluride, adottando schema a motore anteriore con trazione anteriore o integrale. Le principali motorizzazioni della prima generazione includono il V6 3,5 litri (277 CV), il V6 3,8 Atkinson GDI (295 CV) e il 2,2 CRDi a quattro cilindri; tutte le versioni abbinano di serie un cambio automatico a 8 rapporti. In abitacolo, tre file permettono di scegliere tra configurazioni a 7 o 8 posti, con accessibilità e bagagliaio ai vertici della categoria, elementi centrali per la vita a bordo di famiglie e professionisti che viaggiano con molti bagagli.

Comfort e allestimenti: vetri acustici, sedili ventilati e relax

Un tratto distintivo della Palisade è l’attenzione alla silenziosità. Su tutte le versioni proposte nei mercati principali compaiono soluzioni come parabrezza e cristalli anteriori laminati, tappeti fonoassorbenti e coibentazioni specifiche nel vano motore. Salendo di livello, nei pacchetti dedicati al comfort sono disponibili sedili ventilati in seconda fila con poltrone singole (captain’s chairs) e, al top, funzioni di relax con estensione della seduta ed Ergo-Motion sul sedile guida. Le versioni più ricche offrono anche vetri acustici estesi alle porte posteriori, migliorando ulteriormente l’insonorizzazione in viaggio.

Gli aggiornamenti del restyling 2022 hanno introdotto anche un infotainment più ampio e reattivo con display da 12 pollici e dotazioni di ADAS potenziate, tra cui il cruise control adattivo. Nei confronti con i principali rivali generalisti a tre file, la Palisade spicca per la disponibilità di sedili massaggianti per il conducente e modalità relax estese anche alla seconda fila sugli allestimenti di vertice, una caratteristica non scontata nel segmento non premium. A conferma della buona accoglienza del pubblico, il modello ha conquistato la propria categoria nello studio J.D. Power APEAL 2026, indicatore della soddisfazione percepita dagli utenti.

Dimensioni e praticità: spazio al vertice della categoria

Con una lunghezza prossima ai 5 metri, la Hyundai Palisade è tra i SUV più voluminosi del marchio. L’impostazione a tre file offre sedute ampie anche per la seconda fila e la possibilità di scegliere otto posti totali nelle configurazioni con panca centrale. L’apertura del vano di carico e la modularità degli schienali favoriscono il trasporto di oggetti lunghi e attrezzature da viaggio. Sulle varianti più accessoriate si trovano finiture di livello, come pelle Nappa, tendine parasole posteriori, impianti audio di qualità e superfici soft-touch, a beneficio della percezione di lusso senza sconfinare nei listini dei brand premium.

Prezzi e allestimenti: riferimenti dai mercati esteri

Nei mercati dove è venduta ufficialmente, la gamma della Palisade copre esigenze diverse: dai modelli di accesso con dotazioni già complete in termini di vetri laminati e materiali fonoassorbenti, fino agli allestimenti top che includono sedili ventilati anche in seconda fila, funzioni di massaggio e relax. Per orientarsi, si può guardare ai listini esteri più recenti: negli Stati Uniti, per esempio, la versione di vertice con pacchetto comfort completo si posiziona su fasce di prezzo tipiche dei SUV generalisti più ricchi, restando comunque distante dalle cifre di molti premium full-size. Questi valori, seppur non direttamente trasferibili al nostro mercato, forniscono un utile benchmark per valutarne il posizionamento.