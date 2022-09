Bmw Serie 7: interni, dimensioni e scheda tecnica

La Bmw non è nuova ad esemplari del genere. Ma in questo caso si è superata. Bmw serie 7 in versione anche elettrica, è davvero il top di gamma.

La Casa tedesca ha presentato la nuova generazione della Serie 7, che con il nome di i7 xDrive60 accoglie sotto il cofano una powertrain 100% elettrica. Dopo il top di gamma del segmento SUV, ora è il turno anche delle berline: in Casa BMW quest’anno si respira aria di forte rinnovamento e sulla scia della presentazione della Nuova X7 ecco che arriva anche quella della Nuova Serie 7, la vera e propria ammiraglia che per la prima volta accoglie in listino la specifica versione 100% elettrica che tutti gli appassionati del marchio stavano aspettando

Dettagli e caratteristiche BMW serie 7

La i7 xDrive60: Cos’è cambiato rispetto alla precedente generazione? Si nota subito osservando la Nuova BMW Serie 7 quanto sia diventata massiccia e imponente: le sue proporzioni, infatti, sono aumentate rispetto al precedente modello per cui ora la lunghezza tocca quota 5,39 metri (+130 mm rispetto al modello precedente), mentre larghezza e altezza arrivano rispettivamente a 1,95 e 1,53 metri. Il passo è sempre molto lungo: di circa 3.210 millimetri, attorno ai quali gravita un corpo vettura profondamente squadrato e, sotto certi aspetti, simile a quello già visto sulla Nuova X7.

Il frontale mette in mostra innanzitutto l’enorme griglia illuminata a doppio rene a sviluppo verticale, accerchiata da dei gruppi ottici disposti su due livelli con le luci diurne, quelle di posizione e gli indicatori di direzione nella parte superiore a richiesta vengono anche impreziositi dai BMW Iconic Glow con cristalli Swarovski; quella inferiore, invece, ospita gli anabbaglianti adattivi e gli abbaglianti LED Matrix. Lateralmente si apprezzano poi forme fluide con le maniglie a filo della carrozzeria, mentre al retrotreno trovano posto i fari a LED di tipo 3D.

Motorizzazioni e interni Bmw Serie 7: i dettagli

Al fianco della i7, la Nuova BMW Serie 7 ospiterà in gamma anche diverse motorizzazioni di base, che però in occasione del lancio di novembre saranno disponibili solo in Cina e negli Stati Uniti.

Arriveranno in Europa solo nel corso del 2023 e saranno le seguenti: 735i con motore TwinPower Turbo 3.0 Litri a sei cilindri e tecnologia mild-hybrid da 286 cavalli e 425 Nm di coppia massima

740i con lo stesso motore della precedente ma potenziato fino a 380 cavalli e 540 Nm 760i xDrive con motore V8 biturbo da 4.4 Litri capace di erogare 544 CV e 750 Nm

740d xDrive con motore 3.0 Litri a sei cilindri da 300 CV e 670 Nm 750e xDrive PHEV – con motore sei cilindri da 3.0 Litri provvisto di tecnologia plug-in hybrid capace di erogare 490 CV e 700 Nm di coppia massima

M760e xDrive PHEV la più potente del gruppo perchè equipaggiata con lo stesso motore della precedente ma potenziato fino a 571 cavalli e 800 Nm di coppia, nonchè abbinato con una batteria da 18,7 kWh in grado di percorrere fino a 90 km in modalità full-electric.

Entrando nell’abitacolo attraverso le portiere automatiche sbloccabili con lo smartphone e la funzione Digital Key, la Nuova BMW Serie 7 propone un piccolo salotto raffinato ed elegante in ogni sua parte, i cui sedili sono rivestiti di pelle Merino e cashmere. Una volta preso posto si può poi apprezzare tutto il comparto tecnologico messo a disposizione dalla Casa tedesca, il quale prevede all’anteriore il BMW Curved Display con BMW Interaction Bar retroilluminata nella parte inferiore, che comprendono il quadro strumenti digitale e lo schermo dell’infotainment BMW OS 8.

