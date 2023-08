Il bloccasterzo è quel meccanismo che impedisce all’auto di potersi muovere quando è chiusa così da impedirne il furto da parte di qualcuno che non ne è il legittimo proprietario. Può capitare però che lo sterzo sia bloccato perché l’auto è ferma e non si abbiano le chiavi per far accendere la vettura sbloccando così lo sterzo. In questo articolo scopriremo come poterlo fare pur non avendo a disposizione le chiavi.

Come sbloccare lo sterzo senza la chiave

Se non si ha con sé la chiave della macchina sbloccare lo sterzo può diventare un’impresa davvero ardua.

Ardua perché a mancare non è solo la chiave principale ma anche la secondaria che è utile in queste spiacevoli situazioni.

L’unico modo per sbloccare lo sterzo senza le chiavi senza mietere danni alla vettura, perché vi è il modo rude che prevede l’utilizzo di una mazza che colpendo il bloccasterzo lo rompe permettendo così di girare il volante ma questa procedura è da evitare se l’auto è la vostra.

Il metodo più efficace è estrarre il cilindretto della chiave, in esso è contenuta una molla che se tolta permette di sbloccare lo sterzo.

Girare energicamente lo sterzo anche se bloccato può essere utile su alcune auto, il meccanismo si rompe a seguito della forza esercitata e così il volante si libera ed è possibile tornare a guidare.

Togliere il bloccasterzo senza chiave, cosa fare se non è possibile

Se le soluzioni sopra elencate non funzionano l’auto resta ferma e non è possibile muoverla, in un caso del genere è bene contattare un esperto, spiegare il vostro problema e tramite il suo parere vedere cosa fare.

E’ probabile che si debba sostituire l’intero blocco dell’accensione e far richiesta di un nuovo set di chiavi, quindi è utile avere a portata di mano tutti i dati legati alla vettura.

Se viene fornito il numero di telaio e/o la targa alla concessionaria del marchio della vostra auto più vicino al vostro domicilio si riesce a poter richiedere (pagando) un nuovo set di chiavi.