BMW Motorrad ha in previsione per il prossimo anno di modificare ampiamente la propria gamma introducendo nuovi colori ed accessori per migliorare l'esperienza di guida e personalizzazione.

BMW Motorrad ha intenzione di portare novità su tutta la gamma a partire dal prossimo mese di agosto e per tutto il 2026, vediamo cosa accadrà al listino attuale e quali cambiamenti si troveranno i futuri acquirenti delle due ruote tedesche.

BMW Motorrad: i cambiamenti alle moto a listino

Una moto che subirà delle modifiche sarà la M 1000 XR la super tourer della casa tedesca sarà disponibile nella nuova colorazione Aurelius Green Metallic opaco che è un richiamo anche al verde delle automobili della divisione sportiva.

Altra moto che cambierà sarà la F 800 GS che riceve aggiornamenti a livello aerodinamico per garantire maggior comfort e per l’allestimento Sport vi sarà la vernice Gravity Blu metallic con sella nera/grigia. Fuori dal listino la Racingblue Metallic.

F 900 GS sarà dotata della vernice Sao Paulo Yellow per l’allestimento Passion mentre la Trophy sarà con la combinazione Light White non metallic/Racingblue Metallic entrambe senza adesivi.

Per la F 900 GS Adventure invece la novità riguarda i pacchetti, il Ride Package vede l’acquisto a parte come accessori individuali delle sospensioni elettroniche Dynamic ESA e del cavalletto centrale. In questo modo si può acquistare la Ride Pro con sospensioni ribassate, sempre per il pacchetto Ride Pro la colorazione Sage Green Metallic entra a listino ed esce la White Alluminum Metallic opaca.

La 1300 GS vede invece aggiornamenti tecnologici, come l’illuminazione adattiva per l’Innovation Package mentre la Basic ha ora la colorazione Racingred non metallic al posto della Lightwhite non metallic. Cambiamenti anche per la Option 719, addio alla Tramuntana ed entra la Imperial Blue Metallic.

R Nine T, R12 e CE 04 si trasformano

Per la naked R Nine T sarà disponibile la batteria leggera M ma non per il mercato brasiliano, si aggiunge la colorazione Imperial Blue Metallic al posto della San Remo Green Metallic e per l’option 719 il faro passa da nero a Silver.

Per la R12, in versione standard sarà disponibile la batteria leggera, nei medesimi mercati della R Nine T e il faro nero per la 719. Per la 719 Beryllium sarà disponibile la colorazione Meteoric Dust II Metallic al posto della “Thorium” Avus Silver. Il colore Gravity Blue Metallic sarà a pagamento al posto del Aventurin Red Metallic.

Per il CE 04 nel 2026 arriverà la variante Basic con colore Lightwhite uni e sella nero-grigia. La variante Avantgarde vede l’utilizzo della colorazione Gravity Blue abbinata al Sao Paulo Yellow con sella nero-grigio chiaro con strisce bianco-gialle e il cerchio posteriore inciso a laser.

La versione Exclusive vede l’utilizzo della vernice Spacesilver metallic e strisce esclusive, protezione mani e manopole riscaldate, ampio parabrezza e cerchione posteriore con incisione laser.