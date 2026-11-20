Il Burgman Street 125 2027 mantiene la sua impostazione da scooter cittadino, ma cambia nei dettagli tecnici e nella dotazione. Ecco cosa offre il restyling di Suzuki.

Suzuki aggiorna il Burgman Street 125 per il modello 2027, intervenendo su stile, motore, ciclistica e strumentazione. Lo scooter resta fedele alla sua vocazione urbana: compatto, semplice da guidare e poco impegnativo da gestire. Le modifiche più visibili riguardano il frontale e il display, ma sotto la carrozzeria il lavoro è più profondo di quanto appaia a prima vista.

Il modello è stato presentato in Indonesia durante l’IMOS 2026, con un prezzo indicato per Jakarta. Nel Regno Unito lo scooter risulta già presente nel catalogo di Suzuki UK, mentre in Italia la distribuzione non è ancora stata confermata.

Design rinnovato e misure invariate

Lo stile resta riconoscibile, ma le linee sono più tese e attuali. Il frontale adotta un nuovo gruppo ottico con lenti separate e luci di posizione a LED. La tecnologia LED interessa anche il fanale posteriore e gli indicatori di direzione, con un effetto complessivo più moderno. Dal punto di vista pratico, il miglioramento della visibilità nel traffico quotidiano conta quanto l’estetica.

Le dimensioni non cambiano: lo scooter misura 1.860 mm di lunghezza, con un interasse di 1.285 mm. La sella si trova a 780 mm da terra, un’altezza che consente di appoggiare bene entrambi i piedi anche a chi non è molto alto.

Motore rivisto e telaio più leggero

Il propulsore resta un monocilindrico Suzuki Eco Performance (SEP) da 124 cc, raffreddato ad aria, con distribuzione SOHC monoalbero e cambio automatico CVT. Il motore è omologato Euro 5+. I tecnici hanno lavorato su messa a punto e trasmissione per migliorare la risposta ai bassi e medi regimi, cioè proprio nelle ripartenze dal semaforo.

Suzuki ha modificato carter, albero motore, profili degli alberi a camme, frizione, airbox, condotto di aspirazione e posizione dell’iniettore. Anche lo scarico è stato ripensato, con l’eliminazione di un catalizzatore per renderlo più compatto. L’avviamento elettrico è assistito dal sistema Suzuki Easy Start.

Il telaio è stato ridisegnato per risultare più leggero e più rigido a torsione. Restano le ruote da 12 pollici con pneumatici tubeless, così come l’impianto frenante con disco anteriore da 190 mm e tamburo posteriore da 130 mm. La frenata combinata CBS ripartisce la forza frenante tra le due ruote: la leva destra aziona il freno anteriore, quella sinistra attiva il sistema combinato. Utile anche il blocco del freno posteriore, comandato dalla manopola sinistra, che tiene fermo lo scooter nelle soste su strada in pendenza.

Display TFT, keyless e vano sottosella più capiente

Il cruscotto tradizionale lascia il posto a uno schermo TFT a colori da 4,2 pollici, collegabile allo smartphone tramite l’app Suzuki Ride Connect+. Attraverso il display si possono vedere la navigazione turn-by-turn, le notifiche di chiamate e messaggi, le informazioni su meteo e traffico e l’ultima posizione di parcheggio.

Debutta anche il sistema keyless: con il telecomando in tasca si avvia lo scooter, si apre la sella e si sblocca il tappo del serbatoio. Il vano sottosella arriva a 25,9 litri e può ospitare un casco integrale, purché la calotta abbia dimensioni e forma compatibili. Nel retroscudo trovano spazio due vani portaoggetti, un gancio portaborse e una presa USB.

Disponibilità e prezzo

Il Burgman Street 125 aggiornato è già elencato nel catalogo di Suzuki UK, con l’arrivo nelle concessionarie previsto per dicembre 2026. Il prezzo su strada indicato è competitivo per la categoria. In Italia, invece, Suzuki non ha ancora deciso se importare il modello, quindi non è disponibile un listino ufficiale.